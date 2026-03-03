Bergantiños es de nuevo la comarca gallega en la que más cae el desempleo

El sector de la construcción es uno de los más activos de la comarca, en especial en Carballo Mar Casal

El mercado laboral de Bergantiños sigue mostrando su dinamismo en este principio de año, al ser por segundo mes consecutivo la comarca gallega en la que más baja el paro frente a la tendencia alcista a nivel provincial y autonómico que se registró en febrero. Según los datos publicados este martes por la Consellería de Emprego, en la comarca bergantiñana el desempleo bajó en un 1,5% respecto a enero, lo que en términos absolutos son 42 personas menos en las listas de la Oficina de Empleo.

Esta caída en el número de desocupados está liderada en esta ocasión por Ponteceso, que cerró el mes con 16 demandantes menos, y por Carballo, que perdió una docena de parados. No obstante, el descenso de la desocupación es generalizado en casi todos los ayuntamientos bergantiñáns, menos en A Laracha, que sumó cinco parados en el último mes.

A esta tendencia a la baja del desempleo también se unió en febrero la comarca de Soneira, que registró un descenso de casi el uno por ciento (cinco personas), gracias a los tres demandantes de empleo menos que hubo en Camariñas y Vimianzo respectivamente, mientras que Zas sumó un demandante de empleo. Estos buenos datos del mercado laboral en ambas comarcas han amortiguado la subida del paro en Fisterra y también en Xallas y también ha permitido a la Costa da Morte encadenar dos meses seguidos con una reducción del desempleo, hasta los 4.789 (15 menos que hace un mes).

Zonas en las que sube

Entre los municipios fisterráns la tendencia es variable. Por un lado, Cee encabeza el incremento del paro, con 16 vecinos más inscritos, seguido de Dumbría (tres más) y Muxía (uno más). Por otro lado, tras varios meses sin variación, Corcubión experimentó un descenso del desempleo, con siete personas menos, mientras que en Fisterra salieron del paro cuatro vecinos.

En cuanto a la comarca xalleira, Santa Comba fue el pasado mes el municipio de la Costa da Morte que más desempleados ganó (18), mientras que en Mazaricos fueron cuatro.

Sectores

Con respecto a los sectores, la industria y la construcción vuelven a liderar la bajada del paro en lo que va de 2026. En el primer caso, los datos de la Consellería de Emprego evidencian una caída intermensual del paro de poco más del dos por ciento, que en términos absolutos supone 19 parados menos, lo que deja al sector industrial con un número total de desocupados de 700 personas.

En el caso de la construcción, la reducción del paro con respecto a enero fue de casi el uno por ciento; es decir, cuatro personas menos que permiten bajar el número de desempleados en el sector del ladrillo hasta los 482. El sector primario también se une a esta tendencia a la baja, con una caída de la desocupación de, 1,6% hasta las 181 personas en paro.

En lo que respecta al sector servicios, en febrero siguió sumando parados, aunque en menor medida que en enero, cuando finalizó la campaña navideña. En concreto, este sector que es el más importante del mercado laboral de la Costa da Morte ganó tres parados, hasta completar los 3.065, que representan el 64% del total de los demandantes de empleo que hay en la comarca.

Los 4.789 desempleados que hay en la Costa da Morte los completan personas sin empleo anterior que continúan buscando su primera oportunidad laboral. Esta lista también sigue subiendo mes a mes, completando en febrero los 362 demandantes de empleo.