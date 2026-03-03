La Diputación destina más de 640.000 euros a impulsar el empleo en la Costa da Morte

Operarios municipales contratados con la ayuda del PEL-Concellos Cedida

La Diputación de A Coruña invertirá este año cerca de 3,5 millones de euros para favorecer la contratación de más de 400 personas desempleadas en 90 concellos de la provincia a través del programa PEL-Concellos, una de las principales líneas del Plan de Emprego Local (PEL). La iniciativa combina la creación de empleo con el refuerzo de servicios públicos básicos, especialmente en municipios rurales. De este importe, se destinará a los concellos de la Costa da Morte un total de 640.999 euros. Una cifra sitúa a la comarca entre las áreas con mayor volumen de recursos dentro del programa.

Por municipios, A Laracha y Santa Comba recibirán 52.000 euros cada uno; Cee contará con 49.000 euros; Coristanco dispondrán de 43.000 euros; Camariñas y Malpica obtendrán 40.000 euros; Fisterra, Ponteceso y Vimianzo percibirán 37.000 euros cada uno; Cerceda y Muxía contarán con 34.000 euros; mientras que Cabana, Corcubión, Dumbría, Laxe y Zas recibirán 31.000 euros. Mazaricos, por su parte, suma 30.999 euros.

Estas ayudas permitirán la contratación de personal para tareas como la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, conservación de vías, recogida de residuos, abastecimiento de agua potable, vigilancia de centros educativos y otras funciones de competencia municipal. Se trata de servicios esenciales que en muchos casos resultan especialmente sensibles en territorios con elevada dispersión poblacional.

Este programa é unha ferramenta clave para que os concellos podan mellorar os seus servizos Valentín González Formoso

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que “o PEL-Concellos non só crea oportunidades de emprego para persoas que o teñen máis difícil, senón que tamén axuda aos concellos a manter servizos públicos esenciais, especialmente no rural”. Añadió que “este programa é unha ferramenta clave para que os concellos podan mellorar os seus servizos ofrecendo, ao mesmo tempo, unha oportunidade laboral a centos de persoas”.

El 84,5% de los fondos del programa se destinan a municipios de menos de 20.000 habitantes y el 96,7% benefician a concellos con menos de 40.000 vecinos, lo que refuerza su orientación hacia el rural. “Falamos de emprego, pero tamén de igualdade territorial e de garantir que vivir nun concello pequeno non signifique ter menos servizos”, subrayó Formoso. El programa presta especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Como novedad este año, se incluyen de forma expresa las personas menores de 30 años entre los grupos prioritarios.

Desde su puesta en marcha en 2016, el PEL-Concellos ha facilitado una oportunidad laboral a más de 4.600 personas en la provincia, consolidándose como una de las principales herramientas de la Diputación en materia de empleo local.