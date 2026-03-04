Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La CMAT inicia reuniones itinerantes para reforzar la participación de los socios

El primer encuentro tuvo lugar en Cabana y continuarán por los demás concellos

Redacción
04/03/2026 20:39
La junta directiva de la CMAT (Costa da Morte Asociación de Turismo) se reunió el pasado martes en la Casa do Pendón de Cabana de Bergantiños, iniciando así un modelos de reuniones itinerantes con el fin de promover una mayor participación e implicación de los concellos asociados.

Las reuniones mensuales se harán de forma rotatoria en los distintos concellos que no forman parte de la junta directiva, facilitando que los socios pueden acudir a las sesiones con voz y conocer los asuntos a tratar de primera mano. En el encuentro también se abordaron asuntos sobre la planificación estratégica de la entidad. La CMAT apuesta así por “un modelo de gobernanza máis aberto, descentralizado e próximo”, indican desde la asociación. A finales de este mes se celebrará la asamblea ordinaria, con los presupuestos para este año.

