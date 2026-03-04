La Diputación lleva a Cerceda modelos de economía circular

Participantes en las jornadas en Cerceda Sandra Garcia Rey

La Diputación de A Coruña llevó a cabo en el vivero empresarial de Cerceda la segunda jornada de los Encontros de Emprendemento Turístico Sostible e Gastronomía Circular, una iniciativa orientada a impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico alrededor de la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle.

El encuentro reunió a profesionales del sector turístico, personas emprendedoras y agentes del territorio interesados en explorar niveles de negocio basados en al sostenibilidad, la economía circular y la puesta en valor del producto local. En esta jornada participaron Gastrolab Arousa y Horta da Lousa (esta última ubicada en la localidad cercedense de As Encrobas) que compartieron sus experiencias como ejemplos de iniciativas que apuestan por la producción de proximidad, la innovación gastronómica y el aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio.

La sesión también incluyó un ‘showcooking’ con degustación, en el que se pusieron en valor productos locales y técnicas culinarias vinculadas a la gastronomía circular, tal como indican desde el organismo provincial. El diputado provincial Antonio Leira destacó en este encuentro realizado en Cerceda que la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle “representa unha oportunidade para xerar novas actividades económicas vinculadas ao turismo sostible, á gastronomía e ao produto de proximidade”.

Para el representante provincial, este tipo de iniciativas permiten “conectar o turismo co territorio, apoiar ás pequenas empresas locais e crear novas oportunidades de emprego no rural”. Estas jornadas forman parte de las acciones incluidas en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle, que está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – NextGenerationEU.

El principal objetivo de estas actividades es reforzar la competitividad del tejido empresarial local, favorecer la creación de sinergias entre proyectos del territorio e impulsar un modelo turístico sostenible basado en la identidad local, en el consumo de proximidad y en el respeto por el medio.