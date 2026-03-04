Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Diputación lleva a Cerceda modelos de economía circular

Se celebró la segunda jornada de los Encontros de Emprendemento Turístico Sostible e Gastronomía Circular

Redacción
04/03/2026 20:37
Jornadas en Cerceda
Participantes en las jornadas en Cerceda
Sandra Garcia Rey
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación de A Coruña llevó a cabo en el vivero empresarial de Cerceda la segunda jornada de los Encontros de Emprendemento Turístico Sostible e Gastronomía Circular, una iniciativa orientada a impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico alrededor de la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle. 

El encuentro reunió a profesionales del sector turístico, personas emprendedoras y agentes del territorio interesados en explorar niveles de negocio basados en al sostenibilidad, la economía circular y la puesta en valor del producto local. En esta jornada participaron Gastrolab Arousa y Horta da Lousa (esta última ubicada en la localidad cercedense de As Encrobas) que compartieron sus experiencias como ejemplos de iniciativas que apuestan por la producción de proximidad, la innovación gastronómica y el aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio. 

La sesión también incluyó un ‘showcooking’ con degustación, en el que se pusieron en valor productos locales y técnicas culinarias vinculadas a la gastronomía circular, tal como indican desde el organismo provincial. El diputado provincial Antonio Leira destacó en este encuentro realizado en Cerceda que la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle “representa unha oportunidade para xerar novas actividades económicas vinculadas ao turismo sostible, á gastronomía e ao produto de proximidade”. 

Para el representante provincial, este tipo de iniciativas permiten “conectar o turismo co territorio, apoiar ás pequenas empresas locais e crear novas oportunidades de emprego no rural”. Estas jornadas forman parte de las acciones incluidas en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle, que está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – NextGenerationEU. 

El principal objetivo de estas actividades es reforzar la competitividad del tejido empresarial local, favorecer la creación de sinergias entre proyectos del territorio e impulsar un modelo turístico sostenible basado en la identidad local, en el consumo de proximidad y en el respeto por el medio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

La CMAT inicia reuniones itinerantes para reforzar la participación de los socios
Redacción
Jornadas en Cerceda

La Diputación lleva a Cerceda modelos de economía circular
Redacción
Ardao, Lorenzana, García y Do Campo, en la reunión con los empresarios de Coristanco

La obras del polígono industrial de Coristanco se licitarán el próximo año
A. Pérez Cavolo
Exposición por el 8M en el IES Pedra da Aguia

Explotación sexual, educación en clave femenina o denuncia de estereotipos, a debate en la comarca por el 8M
Redacción