La IA será clave para la futura gestión y reciclaje de residuos municipales

Una vecina de Carballo tirando los residuos en un contenedor Archivo

La inteligencia artificial será una herramienta clave para la gestión y reciclaje de los residuos urbanos a corto plazo en la Costa da Morte y en toda Galicia de la mano de Sogama. Por un lado, será usada en la nueva planta de reciclaje de textiles que se pondrá en marcha en los próximos meses en Cerceda y, por el otro, permitirá a la concellos hacer seguimiento en tiempo real de la gestión de sus residuos urbanos.

En el primer caso, tal y como se informó en hace unos meses, la nueva planta integrará la inteligencia artificial para hacer más eficaz el reciclaje de los textiles.

Clasificación de textiles

En concreto, la planta estará equipada con un avanzado sistema de clasificación automática que utilizará cámaras de alta resolución para analizar cada prenda o tejido que pase por la instalación. Estas cámaras, que operan con tecnología de infrarrojo cercano y detección de color, identificarán la composición y los tonos de cada material. Los datos recogidos serán procesados por algoritmos de inteligencia artificial, que tomarán decisiones en tiempo real para separar las prendas en hasta 24 categorías diferentes.

Los puntos limpios pierden la batalla frente a la falta de civismo en varios concellos de la zona Más información

Este nivel de precisión permitirá que tejidos como el algodón, el poliéster, la lana o la viscosa sean clasificados según su pureza y color, lo que optimizará el reciclaje y la reutilización. El proceso no solo se limita a la identificación de materiales, sino que también incluye la eliminación de elementos no deseados, como botones, cremalleras y etiquetas.

Estas piezas serán detectadas por sensores específicos y retiradas mediante sistemas de corte y corrientes de aire comprimido. Una vez que los tejidos estén limpios y libres de impurezas, serán prensados en fardos listos para su reciclaje. El sistema será altamente adaptable, permitiendo su actualización para incorporar nuevos materiales y características que surjan en el futuro.

Datos en tiempo real

En lo que respecta a la gestión en tiempo real de los residuos municipales, Sogama ya trabaja en la implantación entre mediados de este año y principios del próximo de dos proyectos: Traza y Portal del cliente. El objetivo de estos sistemas será poner a disposición de los municipios, prácticamente en tiempo real, datos de las cantidades de residuos recogidos por cada camión –tanto de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y bricks) como de la negra (fracción resto) y de la marrón (materia orgánica)– para conocer la eficiencia de las distintas rutas.

Carballo avanza hacia la implantación del pago por generación de residuos Más información

De esta manera, los concellos podrán así tener conocimiento de las frecuencias de recogida necesarias, de su aportación al reciclaje y de comparativas con otros ayuntamientos de su tipología. Esto permitirá que realicen ajustes para obtener los mejores resultados en la prestación del servicio.

Traza actuará como plataforma central de gestión, integrando los datos de los residuos desde que entran en las instalaciones de Sogama hasta que salen convertidos en recursos. Esto supone que se recopilará la información de cada camión que llegue a las instalaciones del complejo ambiental de Cerceda, las plantas de compostaje, de transferencia o líneasferroviarias de Sogama para ponerla después a disposición de los ayuntamientos.

Por su parte, el Portal del cliente se configurará como el consumidor de la información procedente de Traza y será el medio de comunicación por excelencia con los concellos. Tendrá carácter bidireccional y permitirá la consulta y gestión de los datos en línea en tiempo real de forma estructurada y segura, así como el acceso a información como las cantidades de residuos entregadas a Sogama, la aportación al reciclaje, comparativas con municipios de la misma tipología o el histórico de facturación, entre otros detalles.

El déficit en la gestión de la basura en la zona supera los 3,39 millones de euros Más información

El acceso a todos estos datos en tiempo real permitirá a los ayuntamientos verificar incidencias y resolverlas en plazo, además de gestionar mejor los tiempos de recogida de basura, optimizar rutas –en respuesta a los datos recogidos por los camiones– o definir un reparto de contenedores más acertado de acuerdo con los niveles de producción de desechos de cada zona, entre otras cuestiones. Estos ajustes contribuirán a adaptar el servicio, reducir costes y a hacerlo más eficaz y eficiente.

Asimismo, desde el Portal del cliente se ofrecerá un servicio de Chatbot, disponible las 24 horas todos los días basado en IA. Esta herramienta será capaz de mantener una conversación en tiempo real posibilitando que los ayuntamientos realicen consultas y obtengan al momento los datos que precisan, eliminando así los tiempos de espera. Mediante el uso de la IA también habrá la posibilidad de obtener proyecciones a futuro de la evolución en la generación de distintos tipos de residuos presentando escenarios probables y facilitando la anticipación a los cambios.