Los socialistas reclaman en el Parlamento una ambulancia medicalizada para la Costa da Morte

La diputada del PSOE Patricia Iglesias Cedida

El PSOE ha reclamado en el Parlamento de Galicia la puesta en marcha de una ambulancia medicalizada para la Costa da Morte, al considerar que se trata de un recurso sanitario “esencial e imprescindible para ter unha atención de urxencia e de calidade”. La iniciativa fue defendida por la diputada socialista Patricia Iglesias, quien subrayó la necesidad de reforzar los servicios de emergencias en un territorio caracterizado por la dispersión de su población y la distancia respecto a los grandes centros hospitalarios.

Según recordó, se trata de una demanda histórica de la comarca que continúa sin respuesta después de años de reivindicaciones. “25 anos, que se di pronto, é o que levan esperando os veciños e as veciñas da Costa da Morte e de Bergantiños por ter unha ambulancia medicalizada”, señaló la parlamentaria socialista. Iglesias destacó que disponer de este recurso resulta fundamental para garantizar una atención rápida ante emergencias médicas graves.

La diputada puso como ejemplo situaciones como un infarto o un ictus, en las que la rapidez de intervención puede resultar determinante. “Pensemos nun infarto ou un ictus, onde realmente un minuto é esencial e cuestión de vida ou morte”, explicó. En la actualidad, la ambulancia medicalizada más próxima se encuentra en A Coruña, lo que obliga a cubrir largas distancias cuando se produce una emergencia en esta zona de la provincia. “A ambulancia medicalizada máis cercana está na Coruña, a 30 minutos da capital de Bergantiños, de Carballo”, apuntó Iglesias, quien también recordó la distancia existente con el hospital comarcal de Cee.

Para la parlamentaria, esta situación resulta especialmente problemática en una comarca donde los núcleos de población se encuentran muy dispersos. “Os núcleos de poboación da Costa da Morte están moi espallados, polo que é imprescindible e necesario que se dote dunha ambulancia medicalizada a esta comarca”, afirmó. Iglesias insistió en que la demanda ha sido planteada en distintas legislaturas tanto por colectivos vecinales como por el propio Partido Socialista.

En este sentido, avanzó que su grupo volverá a insistir en el Parlamento gallego para que se atienda esta petición. “Esixirémoslle á Xunta de Galicia, ao goberno galego e ao Sergas que doten dunha vez por todas a esta comarca dunha ambulancia medicalizada”, concluyó la diputada socialista.