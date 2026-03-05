Turismo de Galicia coordina la observación del eclipse total de agosto

Reunión Starlight

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió ayer con los representantes de los destinos Starlight para coordinar la promoción del eclipse del próximo agosto y analizar las previsiones de visitantes.

El fenómeno será total en seis de los nueve destinos Starlight y parcial en los tres restantes. Entre ellos estuvo presente el destino Starlight de la Costa da Morte, junto a responsables de los otros destinos gallegos.

Merelles, acompañado por la directora de Promoción, Carmen Pita, presentó la web donde se recopila información turística sobre el eclipse. La plataforma incluye un mapa interactivo con la hora, duración y tipo de eclipse en cada localidad, e invitó a los concellos a completarla con información de interés

Destacó también la participación en ferias y la importancia de aprovechar esta oportunidad científica y turística, garantizando seguridad y organización ante la alta afluencia prevista, con ocupaciones superiores al 90%.

El eclipse tendrá lugar el próximo 12 de agosto y la fase de totalidad solo será visible desde cuatro países, entre ellos España. Se trata de un fenómeno que no se producía en la Península desde 1912 y que no volverá a repetirse con carácter total hasta 2180. Un total de 143 concellos gallegos se sitúan en la zona idónea para su observación.