Bergantiños

Casi 450 proyectos atendidos y más de 30 empresas creadas en el Polo de emprendimiento de Coristanco

Servicios y comercio son los sectores que predominan entre la actividad generada

Redacción
06/03/2026 23:22
Pablo Fernández con los participantes del taller del Polo de Emprendimiento
Pablo Fernández con los participantes del taller del Polo de Emprendimiento
Cedida
El secretario xeral de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, visitó a los participantes en el taller de vídeo que se celebró este viernes en el Polo de Emprendimiento de Coristanco, destinado a emprendedores con el fin de impulsar su comunicación digital sin depender de terceros y utilizando únicamente el teléfono móvil y herramientas basadas en inteligencia artificial. 

De este modo, en esta acción se imparten técnicas para construir una pieza audiovisual desde cero —desde la idea inicial hasta la edición final— y para aumentar su alcance en redes sociales. 

Pablo Fernández destacó la actividad de este polo, uno de los 15 que hay repartidos por toda Galicia y de los tres con los que cuenta la provincia de A Coruña. En este sentido, ha atendido casi 450 proyectos y con su labor ha contribuido a la creación de más de 30 empresas. Por sectores, predominan los servicios (24%), seguidos del comercio (18%) y la hostelería (11%). Del total de personas atendidas, el 55 % son mujeres y el 45 % hombres, y con ellas se han realizado más de 2.200 tutorías. Además, este polo ha llevado a cabo unas 250 actividades, entre reuniones con entidades, acciones de formación y eventos de la red. 

