Comienza la lucha contra la velutina

Presentación de la campaña de trampeo de velutinas en Zas Mar Casal

Como cada año por estas fechas desde que llegó la plaga de la avispa velutina, diversos concellos de la comarca ponen en marcha campañas de trampeo para capturar reinas y reducir al máximo la proliferación de nidos durante el verano. Antes del inicio de la primavera es la temporada idónea para poner las trampas, ya que es cuando las reinas salen de su letargo y empiezan a crear sus nidos.

El Concello de Zas presentó este viernes su campaña a la ciudadanía en el centro sociocultural, con la presencia del alcalde, Manuel Muiño. En el acto se hizo un balance de la campaña anterior y se analizó la situación actual, además de llevar a cabo un reparto de trampas y atrayente entre las personas que acudieron.

Un acto similar se llevó a cabo en Fisterra, donde el año pasado se capturaron 5.000 reinas durante la campaña de trampeo. Mientras el Concello larachés informó de que una empresa especializada en el control de plagas colocará un centenar de trampas en puntos estratégicos de las trece parroquias, centrándose especialmente en espacios verdes, parques y plazas de titularidad pública. Al mismo tiempo, el Concello hace un llamamiento a la colaboración e implicación ciudadana en esta campaña.

A partir del lunes se entregará de forma gratuita atrayente a los vecinos empadronados en el municipio para que colaboren. El reparto se hará en el Edificio Administrativo y en el vivero de empresas del polígono industrial. La personas que colaboren deberán contabilizar las reinas capturadas y trasladar la información cada quince días a la empresa que hará un seguimiento para conocer los puntos del municipio en los que hay una mayor presencia del velutinas. Además, se recuerda que en caso de detectar un nido es necesario llamar al 012 o al 112 para informar a la Xunta.

Por su parte, el Concello de Cabana inició su campaña el pasado lunes y lo prolongará hasta el 1 de junio con la distribución de 1.000 dosis de atrayente entre los vecinos que deseen sumarse al programa. De forma paralela, la especializada Plaguiber instalará un total de 100 trampas en espacios públicos del municipio, como centros educativos, jardines, iglesias o el paseo marítimo.