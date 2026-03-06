Proyectos emergentes analizan en Razo nuevos lenguajes entre la música gallega y el flamenco

Residencia creativa en Razo IG

La residencia creativa Interritmos Raíces Vivas cerró ayer su tercera edición en el Espazo Nature de Razo, en Carballo, tras cuatro días de intenso trabajo. Ocho proyectos emergentes exploraron nuevos lenguajes entre la música de raíz gallega y el flamenco contemporáneo. La iniciativa, coordinada por Deloa y promovida por el GDR Costa da Morte junto a otros nueve GDR, contó con la colaboración de la Fundación Paideia Galiza y de la Fundación Paco de Lucía.

Artistas del ámbito de la creación musical, de la escena y de la comunicación acompañaron al grupo participante en un proceso de formación, reflexión y profesionalización centrado en la identidad artística, la estética y la comunicación pública de los proyectos Los ocho proyectos seleccionados fueron Dentro, Lula Mora, Yas Deluaces, Enrique Ramil, Belish, Lidia India, Meiga-i y Faíscas. Todos ellos participaron en un programa estructurado alrededor de líneas de trabajo: autoconocimiento, imagen y posicionamiento profesional.

Durante las cuatro jornadas los artistas trabajaron en la identidad y la marca personal con la manager Patricia Hermida, profundizaron en la identidad escénica y en la coherencia estética de la mano de Mariana Carballal (actriz y docente) y Lara Caeiro (directora de arte y estilista) y participaron en un diálogo sobre estética de la raíz contemporánea con Lucía Sánchez y Casilda Sánchez, de la fundación Paco de Lucía.

También exploraron cuerpo, gesto y presencia escénica con las bailarinas Alba Fernández, Alicia López y Mónika Bellido y completaron sesiones profesionales de foto y vídeo con Derek Pedrós para el kit de prensa. La residencia remató con un taller de presentación del discurso, reforzando la comunicación.