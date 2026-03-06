Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Proyectos emergentes analizan en Razo nuevos lenguajes entre la música gallega y el flamenco

La residencia creativa Interritmos Raíces Vivas cerró su tercera edición en el Espazo Nature de Razo

Redacción
06/03/2026 23:05
Residencia creativa en Razo
Residencia creativa en Razo
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La residencia creativa Interritmos Raíces Vivas cerró ayer su tercera edición en el Espazo Nature de Razo, en Carballo, tras cuatro días de intenso trabajo. Ocho proyectos emergentes exploraron nuevos lenguajes entre la música de raíz gallega y el flamenco contemporáneo. La iniciativa, coordinada por Deloa y promovida por el GDR Costa da Morte junto a otros nueve GDR, contó con la colaboración de la Fundación Paideia Galiza y de la Fundación Paco de Lucía. 

Artistas del ámbito de la creación musical, de la escena y de la comunicación acompañaron al grupo participante en un proceso de formación, reflexión y profesionalización centrado en la identidad artística, la estética y la comunicación pública de los proyectos Los ocho proyectos seleccionados fueron Dentro, Lula Mora, Yas Deluaces, Enrique Ramil, Belish, Lidia India, Meiga-i y Faíscas. Todos ellos participaron en un programa estructurado alrededor de líneas de trabajo: autoconocimiento, imagen y posicionamiento profesional.

 Durante las cuatro jornadas los artistas trabajaron en la identidad y la marca personal con la manager Patricia Hermida, profundizaron en la identidad escénica y en la coherencia estética de la mano de Mariana Carballal (actriz y docente) y Lara Caeiro (directora de arte y estilista) y participaron en un diálogo sobre estética de la raíz contemporánea con Lucía Sánchez y Casilda Sánchez, de la fundación Paco de Lucía.

 También exploraron cuerpo, gesto y presencia escénica con las bailarinas Alba Fernández, Alicia López y Mónika Bellido y completaron sesiones profesionales de foto y vídeo con Derek Pedrós para el kit de prensa. La residencia remató con un taller de presentación del discurso, reforzando la comunicación. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pablo Fernández con los participantes del taller del Polo de Emprendimiento

Casi 450 proyectos atendidos y más de 30 empresas creadas en el Polo de emprendimiento de Coristanco
Redacción
Bar Emperador en Carballo

El bar Embajador reabre sus puertas en Carballo
Redacción
Presentación de la campaña de trampeo de velutinas en Zas

Comienza la lucha contra la velutina
Redacción
Cursos de informática en Carballo

Más de un millar de personas, en las actividades de Remocea en Carballo
Redacción