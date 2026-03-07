Íntegro refuerza el voluntariado con nuevos programas de participación social en la Costa da Morte

Los voluntarios de 'Saberes e sabores' de Íntegro Cedida

La asociación Íntegro ha puesto en marcha nuevas iniciativas para reforzar su modelo de voluntariado en la Costa da Morte, con programas orientados a fomentar la participación social, la inclusión y el compromiso con el entorno. La entidad continúa apostando por el voluntariado como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y fortalecer las redes comunitarias del territorio.

Entre las principales novedades se encuentra el programa de voluntariado juvenil ‘Mocidade en Acción’, una iniciativa dirigida a promover la implicación de personas menores de 30 años en proyectos sociales y ambientales. El objetivo es crear un grupo estable de voluntariado juvenil que colabore de forma regular en las diferentes áreas de intervención de la entidad, fomentando valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso con el medio ambiente.

El programa está dirigido a ocho jóvenes de entre 16 y 30 años residentes en alguno de los municipios de la Costa da Morte interesados en participar en acciones de voluntariado social, inclusivo y ambiental. A través de esta experiencia, los participantes podrán desarrollar competencias personales y sociales, adquirir nuevos conocimientos y contribuir activamente a la mejora de la comunidad. El proyecto se desarrollará entre el 1 de enero y el 30 de septiembre y combinará acciones en dos ámbitos principales.

Por un lado, la inclusión social, mediante la participación en actividades del Centro de Día y del Centro Ocupacional de Íntegro, donde los voluntarios apoyarán a los equipos profesionales en programas de promoción de la autonomía personal, habilidades sociales, ocio inclusivo y participación comunitaria.

Por otro lado, el programa incorpora también una dimensión ambiental a través del proyecto ‘Diversiplás’, centrado en la recuperación, clasificación y valorización de residuos plásticos procedentes de la actividad marinera y pesquera de la Costa da Morte. Esta iniciativa incluye además acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre sostenibilidad y economía circular. Para impulsar esta propuesta, Íntegro desarrollará una campaña de captación dirigida a la juventud de la comarca.

Las personas voluntarias recibirán formación específica en ámbitos como diversidad funcional, igualdad de oportunidades, medio ambiente, primeros auxilios o economía circular, con el objetivo de garantizar una participación responsable y de calidad. Junto a este programa juvenil, la entidad ha puesto en marcha también la segunda edición del proyecto de voluntariado intergeneracional ‘Saberes e Sabores’, que promueve la convivencia y el aprendizaje mutuo entre jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad a través de actividades vinculadas a la cocina tradicional y al cultivo de la tierra.

El programa, que se desarrollará hasta el 15 de mayo, cuenta con una financiación de 18.000 euros de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, procedentes de fondos europeos del proyecto Talento Interxeracional dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta iniciativa se estructura en tres líneas de acción: el cultivo ecológico intergeneracional con apoyo tecnológico, la elaboración y digitalización de recetas tradicionales saludables y el reparto solidario de los productos cultivados y elaborados a personas mayores en situación de vulnerabilidad.