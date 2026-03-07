La Costa da Morte se llena de actividades para reivindicar el 8 de marzo

Concierto de De Vacas en Carballo Raúl López Molina

La Costa da Morte vive este domingo una jornada marcada por la reivindicación y la participación con motivo del Día Internacional de la Mujer. Numerosos concellos de la comarca han organizado actividades culturales, educativas y sociales que buscan visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, reflexionar sobre los retos pendientes en materia de igualdad y promover la implicación de la ciudadanía en esta conmemoración.

En Carballo, la programación municipal alrededor del 8M se ha desarrollado durante toda la semana con propuestas orientadas a la sensibilización, la reflexión y el bienestar. Una de las actividades más singulares tuvo lugar este sábado en el parque empresarial de Bértoa, donde un grupo de mujeres participó en una sesión de destructoterapia centrada en la gestión del estrés y la salud mental. La actividad, en la que participaron también las concejalas Maica Ures y Maruxa Suárez, estuvo guiada por la psicóloga Claudia Pradas.

La sesión comenzó con una parte teórica en el centro social en la que se abordaron cuestiones relacionadas con el estrés, su impacto en la vida cotidiana y la forma en que afecta especialmente a las mujeres. Durante esta primera fase, las asistentes reflexionaron sobre el peso que pueden tener factores como los roles de género, la presión social o la sobrecarga de responsabilidades en el bienestar emocional. El encuentro permitió identificar cómo se manifiesta el estrés tanto en el cuerpo como en las emociones, además de ofrecer herramientas para mejorar la regulación emocional.

Sesión de destructoterapia en Carballo Cedida

Entre las consecuencias más habituales del estrés se señalaron las dificultades para gestionar emociones, los problemas en las relaciones personales o la baja autoestima derivada de la autoexigencia excesiva. Tras la sesión teórica, las participantes se trasladaron al exterior para realizar la parte práctica de la destructoterapia. Equipadas con trajes de protección, guantes, pantallas faciales y martillos, pudieron liberar tensión golpeando distintos objetos, comenzando con elementos pequeños como platos o vasos y finalizando con un coche destinado al desguace. La actividad se estructuró en varias fases —introducción, calentamiento, destrucción y relajación— con el objetivo de transformar la descarga de tensión en un ejercicio de autoconocimiento y regulación emocional.

Más allá de Carballo, otros municipios de la Costa da Morte también se suman a la conmemoración del 8 de marzo con iniciativas destinadas a visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad. En Cee, el Concello organizó este viernes un encuentro en la Casa da Cultura en el que seis mujeres referentes compartieron sus experiencias personales y profesionales en una mesa redonda enmarcada en la programación municipal del 8M.

En el acto participaron María Ledo Fraga, coordinadora del servicio de enfermería de la comarca de Fisterra; Mahgol Kharazmi Taghavi, profesional de la medicina de origen iraní afincada en Cee; la psicóloga Xunqueira Vázquez Casal; Susana Seoana Dovigo, maestra jubilada e integrante de la asociación Buserana; Dora Leis Domínguez, que fue cocinera durante treinta años en el colegio Vila de Cee; y Ernestina Montero Romero, ama de casa y madre. Durante el encuentro, las participantes reflexionaron sobre sus trayectorias personales y profesionales, poniendo en valor el papel de las mujeres como referentes cercanos para las nuevas generaciones.

Participantes en la mesa redonda celebrada el viernes en Cee Fuentes Cee

El acto finalizó con la intervención de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, que destacó la importancia de visibilizar historias de vida que muestran que los referentes femeninos también se encuentran en el entorno más próximo.

Además, el viernes Vimianzo acogió otro de los actos incluidos en la programación del 8M con la inauguración de la exposición ‘Onde habitan as mouras. Cartografías de nós’, de la artista Viki Rivadulla, en la Sala de Exposicións Antón Mouzo. La muestra propone una reflexión sobre la memoria, el territorio y el legado de las mujeres desde una perspectiva ecofeminista. El acto inaugural estuvo acompañado por lecturas poéticas a cargo de Marta Dacosta, Laura Rey Pasandín e Inma Doval, junto con textos de Natalia Navaza, Carmen de Miguel y Nieves Lema, en una velada que puso en valor la relación entre arte, memoria y territorio dentro de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Para hoy

Las actividades en Carballo continúan este domingo con el acto central del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará en el mercado municipal. La jornada comenzará a las 12 horas con la presentación y bienvenida a cargo de Lupe Blanco, seguida de la lectura de la declaración institucional del 8M, un texto consensuado por toda la corporación municipal. En la lectura participarán representantes de los distintos grupos políticos: Maica Ures, del BNG; Sheila Cotelo, del Partido Popular, y M.ª Carmen Vila, del PSOE. Durante la mañana se desarrollarán también diferentes actividades participativas pensadas para todos los públicos.

Entre ellas destaca el taller ‘Carballo da igualdade’, en el que niñas, niños y personas adultas podrán escribir mensajes relacionados con la igualdad en hojas de roble que posteriormente se colocarán en un árbol simbólico.

Además, habrá juegos y actividades de dinamización para la infancia coordinadas por monitoras. La programación continuará a las 12.50 horas con la entrega de obsequios a los niños y niñas que participen en las actividades, antes de dar paso al cierre festivo de la jornada. A partir de las 13 horas el mercado municipal acogerá una sesión vermú musical a cargo de Sara Pose, que incluirá una degustación de vermú gracias a la colaboración de Bodegas Carballo.

Otros municipios de la Costa da Morte también han preparado iniciativas para este domingo. En A Laracha se celebrará una concentración en la plaza de la Casa da Cultura a las 12.30 horas con lectura de un manifiesto y una actuación musical. Esta actividad forma parte de un programa más amplio que incluye contacuentos infantiles sobre igualdad, proyecciones de cortometrajes dirigidos por mujeres y actividades de animación a la lectura en las bibliotecas municipales. En Malpica, las actividades programadas para el 8 de marzo culminan con la lectura del manifiesto institucional, que se celebrará a las 12.00 horas en la Praza Villar Amigo.

El programa municipal se ha desarrollado durante toda la semana con iniciativas educativas en los centros escolares, como talleres de igualdad y actividades de sensibilización dirigidas al alumnado. Corcubión también se suma a la conmemoración con un amplio calendario de propuestas para el Mes de la Mujer. Este domingo se inaugurará a las 12 horas la calle As Xaviñanas, un acto organizado con la colaboración de la Universidade Popular. Además, durante todo el mes podrá visitarse en la Casa da Cultura la exposición ‘Nós Somos Elas’, centrada en la visibilización del papel de las mujeres en la historia y en la sociedad.

En Vimianzo, también a las 12 horas en la Praza do Concello se leerá el manifiesto del 8M, a cargo de la maestra y escritora María del Carmen Vázquez Canosa, mientras en Santa Comba saldrá a las 10 horas de la Casa da Cultura la IX Andaina pola Igualdade y a las 13 será la reinauguración de la exposición fotográfica 8M 2024 ‘Historia viva de Santa Comba’.