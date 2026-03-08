La Costa da Morte alza la voz para reivindicar la igualdad

Las concejalas Sheila Cotelo, Maica Ures y Mari Carmen Vila, leyeron el manifiesto del 8M en Carballo Raúl López Molina

La Costa da Morte vivió este domingo una intensa jornada de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, una fecha que numerosos municipios de la comarca aprovecharon para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres y visibilizar el papel fundamental que las mujeres desempeñan en todos los ámbitos de la sociedad. A través de actos institucionales, actividades culturales, encuentros sociales y propuestas educativas, la jornada del 8 de marzo reunió a cientos de personas en distintos puntos de la comarca.

En Carballo, el mercado municipal fue el escenario del acto central de la programación organizada por el Concello, que apostó por una jornada abierta a la participación de todos los vecinos. El evento comenzó con la presentación y bienvenida a cargo de Lupe Blanco, tras lo cual se procedió a la lectura de la declaración institucional del 8M, un texto consensuado por toda la corporación municipal.

La lectura del manifiesto contó con la participación de representantes de los tres grupos políticos del Concello: Maica Ures, del BNG; Sheila Cotelo, del Partido Popular; y Mari Carmen Vila, del PSOE, quienes pusieron voz al compromiso municipal con la igualdad y la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de las desigualdades que aún persisten. Durante toda la mañana se desarrollaron además diversas actividades participativas dirigidas a personas de todas las edades.

Entre ellas destacó el taller ‘Carballo da igualdade’, una propuesta simbólica en la que niñas, niños y adultos –incluidos miembros de la corporación municipal– pudieron escribir mensajes en hojas de carballo que posteriormente se colocaron en un árbol construido para la ocasión, representando así el compromiso colectivo con la igualdad. Los más pequeños también participaron en diferentes juegos dinamizados por monitoras.

Uno de los más llamativos fue una actividad basada en imágenes de científicas vinculadas a Carballo, con la que se buscaba dar visibilidad al papel de las mujeres en el ámbito científico y acercar a la infancia referentes femeninos en disciplinas tradicionalmente masculinizadas. La programación finalizó con un ambiente festivo gracias a la sesión vermú musical ofrecida por Sara Pose, acompañada de una degustación de vermú con la colaboración de Bodegas Carballo.

También en Malpica se desarrolló un acto institucional para conmemorar la jornada. Vecinos y representantes de la corporación municipal se reunieron en la Praza Villar Amigo para participar en la lectura del manifiesto institucional, que estuvo a cargo de la concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Marisol Blanco Gorín. Durante su intervención se recordó que el 8 de marzo es una jornada para reconocer el camino recorrido por las mujeres en su lucha por una sociedad más justa e igualitaria, pero también para recordar que aún quedan retos importantes por superar.

Entre ellos se mencionaron cuestiones como la brecha salarial, la desigual distribución de las tareas de cuidados o las dificultades para acceder a determinados puestos de responsabilidad. Desde el Concello de Malpica se reafirmó el compromiso municipal con las políticas de igualdad, recordando además el reciente reconocimiento recibido por el municipio con el distintivo SG CITY 50-50, que pone en valor el trabajo realizado en esta materia.

En Corcubión, la jornada tuvo un carácter especialmente simbólico con la inauguración oficial de la calle As Xaviñanas. El acto reunió a familiares de las homenajeadas, vecinos, representantes municipales y miembros de los grupos de pandereteiras As Rinchoas y As Xaviñanas. La nueva denominación reconoce la figura de tres mujeres –Manuela, Juana y Maruxa– que representan a tantas otras que durante generaciones sostuvieron la vida cotidiana de las casas, de las familias y de la cultura local.

El homenaje puso en valor el legado de las mujeres vinculadas a la tradición musical y al canto popular, una herencia que incluso llegó a trascender las fronteras locales gracias a investigadores como el etnomusicólogo Alan Lomax. El acto recordó también que ese legado continúa vivo en la actualidad, ya que algunas de sus descendientes siguen manteniendo la tradición de la pandereta y del canto popular a través de la Universidade Popular de Corcubión.

En Santa Comba, alrededor de setenta personas participaron en la actividad ‘Santa Comba camiña pola igualdade’, una andaina de diez kilómetros organizada dentro de la programación del 8M. La jornada comenzó en la Casa da Cultura con un desayuno de bienvenida antes de iniciar el recorrido circular que atravesó distintos lugares del municipio. Durante la salida, la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Muller, Estefanía Calvelo, recordó que “a igualdade constrúese cada día con pequenos pasos e co compromiso de todas e todos”. Al finalizar la caminata se entregaron a los participantes botellas con el lema ‘Sementemos igualdade’, como símbolo del compromiso colectivo con una sociedad más justa.

En Vimianzo, Laxe y A Laracha también hubo actos públicos para reivindicar el 8 de marzo, con lecturas de manifiestos oficiales. En Ponteceso, el Día Internacional de la Mujer también tuvo su reflejo en el ámbito cultural con la gala de premios Literatas 2026 organizada por la Fundación Eduardo Pondal en O Couto. En el acto participó la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, quien destacó el papel de la literatura como herramienta para visibilizar el talento femenino.

Quintiana subrayó la importancia de reconocer la experiencia y el trabajo de las mujeres profesionales, señalando que su aportación resulta fundamental para el avance de la sociedad. Asimismo, puso en valor el trabajo de la Fundación Eduardo Pondal en el reconocimiento de referentes femeninos en el ámbito literario gallego.

Para este lunes

Las actividades por el Día de la Mujer continuarán en los próximos días. Este lunes en Carballo tendrá lugar proyección de ‘Adeus, Berta’ con posterior coloquio en la Sala Cervantes del mercado municipal (17 horas). En Vimianzo está prevista una conferencia sobre salud femenina que impartirá la doctora Teresa Castro, quien abordará el ciclo vital de la mujer desde una perspectiva de género, analizando aspectos clave de la salud en las distintas etapas de la vida.

Además, el Concello de Zas continuará este lunes con su programación del 8M con varias actividades educativas dirigidas al alumnado. A las 10.30 horas se celebrará la iniciativa ‘Os contos do avó: mulleres galegas’, destinada a estudiantes de infantil, junto con la actividad ‘Superheroínas 8M’ para el alumnado de primaria en el CPI de Zas. Asimismo, el programa incluirá la propuesta ‘Igualdade, onde estás?’, dirigida al alumnado de ESO y organizada en colaboración con el Instituto Maximino Romero de Lema y el propio CPI de Zas, para de reflexionar sobre la igualdad.