La asociación O Quinteiro quiere recuperar la memoria del antiguo cine y salón de baile de Buño

Cartel Cine de Buño EC

La asociación O Quinteiro de Buño inicia un proyecto de recuperación de la memoria histórica del pueblo oleiro mediante una exposición fotográfica que lleva por título “Cine Galicia: unha retrospectiva á maquina dos soños”.

La primera fase será la recogida de imágenes y documentos sobre el que fue el epicentro del entretenimiento de la comarca, el Cine Galicia. La entidad hace un llamamiento a los vecinos que conserven alguna fotografía, carteles, tickets de entrada, recortes de prensa o cualquier otro documento relacionado con el antiguo cine, teatro y salón de baile de Buño para que colaboren con la iniciativa.

Está especialmente interesada en las fotografías en las que se observe la actividad que había en las instalaciones y también en los exteriores del edificio y de la plaza. La asociación destaca que las imágenes serán devueltas al instante a sus dueños, después de digitalizarlas para la exposición. También indica que las personas que tengan anécdotas de esa época “estaríamos encantados de escoitala”.

El material se recogerá el sábado 28 de marzo en el ecomuseo Forno do Forte, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entidad agradece la colaboración vecinal para recuperar la memoria histórica.