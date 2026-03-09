Nuevas promociones impulsan el mercado inmobiliario de la Costa da Morte

El edificio de la calle Labarta Pose de Carballo que se completará para vender 20 viviendas Mar Casal

El mercado inmobiliario de la Costa da Morte está viviendo un nuevo impulso con la proyección de al menos cuatro nuevas promociones de viviendas. Lo que empezó hace un par de años en Carballo –que está pasando por una nueva época dorada de actividad constructiva–, se está expandiendo a otros ayuntamientos como Ponteceso, Fisterra y A Laracha, en los que ya se anunciaron estos proyectos que, en el algunos casos, ya tienen reservas confirmadas.

Es el caso de la nueva promoción que está a la venta en plena avenida de Bergantiños de Paiosaco. De las catorce viviendas de nueva obra que está comercializando en este edificio la inmobiliaria carballesa Arán y Vales, a mediados de febrero ya había cuatro reservadas.

Paiosaco

Con superficies útiles que oscilan entre los 91,76 y los 116,02 metros cuadrados, estas nuevas viviendas en Paiosaco son de tres tipos. En las plantas primera y segunda se sitúan cuatro viviendas por planta, todas ellas con una superficie de 100,16 metros cuadrados. La tercera planta alberga seis dúplex, cuatro de ellos de 91,76 metros cuadrados y otros dos de mayor tamaño, con unos 116 metros cuadrados útiles. Además, ocho de los pisos y dos de los dúplex disponen de balcón.

El edificio incluye también una zona exclusiva de aparcamiento distribuida entre la planta baja y el semisótano, con acceso independiente mediante rampas interiores. Cada vivienda dispone de plaza de garaje y trastero, con un total de dieciséis plazas disponibles. Los precios parten de los 159.000 euros para las viviendas situadas en la primera y segunda planta, mientras que los dúplex se comercializan entre los 167.000 y los 178.000 euros en función de su superficie. La promoción busca atraer tanto a compradores de la zona como a personas que trabajan en A Coruña o en otros municipios próximos.

Corme y Fisterra

Otra de las promociones que está generando expectación en la comarca es la que se está ejecutando en Corme (Ponteceso). En este caso se trata de un proyecto de mayor envergadura, con un total de 57 viviendas de dos y tres dormitorios que se distribuyen en dos bloques residenciales. La promoción, comercializada por Icaria International Realty, destaca especialmente por su ubicación y por las vistas al mar que ofrecerán buena parte de las viviendas.

Hasta en 121.000 euros se cotizan los últimos pisos de obra nueva en Malpica Más información

El complejo contará con amplias terrazas, zonas verdes y espacios comunes ajardinados. Todas las viviendas incluirán plaza de garaje y trastero. Las obras ya están en marcha y actualmente se encuentran en la fase de pavimentos y revestimientos. La previsión es que las llaves puedan entregarse durante el tercer trimestre de 2026.

A estas iniciativas se sumará próximamente otra promoción anunciada en Fisterra, donde se proyectan 24 viviendas en un edificio situado en la esquina entre la avenida Alcalde Fernández y la rúa Camiño da Insua. El proyecto contempla pisos de dos y tres dormitorios con dos baños, en un edificio ubicado a escasa distancia del mar, aunque sin vistas a la playa. Aunque por el momento no se han hecho públicos los precios de estas viviendas, los promotores ya han abierto una lista de interesados para informar a las primeras personas que deseen visitarlas cuando se inicie su comercialización.

Carballo

La cuarta nueva promoción en marcha está en Carballo, que lidera el mercado de la vivienda de obra nueva en la Costa da Morte. En este caso, al igual que ocurre con los proyectos de Corme y Fisterra, la promoción prevista en la calle Labarta Pose, a apenas cien metros de la rotonda de Ponte da Pedra, parte de un edificio que había quedado paralizado durante la crisis del ladrillo de 2008 y que ahora se reactiva para completar la obra y poner las viviendas en el mercado. El edificio ofrecerá 20 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero.

Carballo vive una nueva época dorada de intensa actividad constructiva Más información

Los pisos de un dormitorio tendrán una superficie útil de 47,58 metros cuadrados y partirán de los 164.600 euros. Las viviendas de dos dormitorios alcanzarán los 73,85 metros cuadrados útiles, con precios desde los 191.000 euros, mientras que las de tres dormitorios superarán los 101 metros cuadrados y se comercializarán a partir de 253.000 euros. Esta nueva promoción se une a las que se están ejecutando en la capital de Bergantiños.