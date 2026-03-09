Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Una veintena de mujeres, en un curso de atención sociosanitaria en Carballo

Está organizado por el centro social San Xoán Bautista, en colaboración con Cáritas y el Concello

Redacción
09/03/2026 21:42
Curso Atención sociosanitaria
Participantes en el Curso Atención sociosanitaria
Mar Casal
El centro social San Xoán Bautista de Carballo y Cáritas organizan un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, con más de 20 participantes. 

El curso consta de 300 horas. Las prácticas se harán en la residencia DomusVi. La atención sociosanitaria es uno de los trabajos con fuerte demanda en la actualidad. 

