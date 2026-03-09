Una veintena de mujeres, en un curso de atención sociosanitaria en Carballo

Participantes en el Curso Atención sociosanitaria Mar Casal

El centro social San Xoán Bautista de Carballo y Cáritas organizan un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, con más de 20 participantes.

El curso consta de 300 horas. Las prácticas se harán en la residencia DomusVi. La atención sociosanitaria es uno de los trabajos con fuerte demanda en la actualidad.