El PSOE denuncia el abandono del gobierno gallego con la Costa da Morte durante el mandato de Rueda

Los representantes del Partido Socialista de A Cota da Morte reunidos este jueves en Vimianzo | cedida

El secretario xeral provincial del PSdeG de A Coruña, Bernardo Fernández, y la diputada en el Parlamento de Galicia Patricia Iglesias denunciaron hoy en Vimianzo el “abandono” de la Xunta de Galicia con la Costa da Morte tras dos años de gobierno de Alfonso Rueda.

En una rueda de prensa acompañados por representantes socialistas de la comarca, advirtieron de que “os principais problemas en materia de infraestruturas e servizos públicos seguen sen resolverse”. Fernández aseguró que estos dos años de mandato autonómico “no han sido positivos para esta tierra” y subrayó que la relación de la Xunta con la Costa da Morte mantiene una dinámica que ya se venía produciendo en los últimos años con el gobierno de Alberto Núñez Feijóo y ahora con el de Rueda.

“As grandes cuestións que teñen que ver con esta bisbarra en materia de infraestruturas ou de servizos seguen a ser unha asignatura pendente que non se está a atender”, afirmó. Entre las principales preocupaciones destacó la situación del transporte público.

Según indicó, “os novos contratos do transporte metropolitano provocaron un empeoramento dun servizo que antes funcionaba medianamente ben”. Fernández denunció que actualmente llegan a las paradas autobuses llenos que dejan personas “tiradas”, vehículos que no llegan o lo hacen tarde e incluso casos en los que pasan antes de tiempo.

Transporte público y autovia

“Durante décadas houbo un illamento notable que afecta a todos os sectores. Non só aos produtivos, senón tamén á fixación de poboación, ao desenvolvemento industrial e ás oportunidades de futuro para a xente nova”, advirtió.

“Temos toda a variedade de posibles desfeitas nun servizo público concentradas no transporte metropolitano de Galicia”, criticó, recordando además que existen sentencias judiciales contra los adjudicatarios de estos servicios por la mala prestación.

“No ámbito xudicial tamén se está respaldando esta realidade que levamos anos denunciando”, apuntó. En este contexto, reclamó a la Xunta que deje de aplicar “parches” e adopte medidas para solucionar un problema que, según advirtió, afecta a miles de vecinos y vecinas.

Por su parte, Patricia Iglesias puso el foco en el aislamiento de la comarca y en la falta de avances en infraestructuras clave como la autovía da Costa da Morte. La diputada socialista recordó que se trata de un proyecto impulsado por el gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño y criticó que, tras años de paralización, la Xunta continúe realizando anuncios sin completar el trazado previsto inicialmente. Aunque valoró el anuncio de un nuevo tramo de 5,5 kilómetros, insistió en que la comarca necesita “o remate da autovía tal e como se concibiu no proxecto orixinario socialista”.

Iglesias denunció también la utilización “partidista” dos fondos públicos, que “favorece a concellos gobernados polo PP a través de convenios de concesión directa que se elixen a dedo”. “Estamos a falar de fondos públicos que son dos galegos e das galegas, non fondos que pertenzan ao Partido Popular”, señaló, advirtiendo de la discriminación hacia los concellos socialistas.

La diputada también destacó problemas estructurales en sanidad y educación en la comarca, con falta de profesionales y necesidad de más docentes especializados. Concluyó recalcando que la Costa da Morte lleva “dezasete anos de abandono” por parte del PP y aseguró que el PSdeG continuará llevando estas demandas al Parlamento gallego.