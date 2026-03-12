La Xunta adjudica el cambio de la cubierta del CPI O Cruce por cerca de medio millón de euros

El conselleiro Ramón Rodríguez y el alcalde, Juan Manuel Rodríguez,departiendo con el alumnado MONCHO FUENTES

El conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, efectuó una visita al CPI Plurilingüe O Cruce de Cerceda para presentar el proyecto del cambio de la cubierta de dicho centro educativo.

El representante del Gobierno gallego, que estuvo acompañado por el alcalde, Juan Manuel Rodríguez, y por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, aprovechó para anunciar que la obra ya ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Iglesias Mera por un importe que ronda los 500.000 euros.

La previsión de las autoridades educativas es que los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, comiencen en la primera quincena del próximo mes de abril.

La actuación busca renovar la parte de las cubiertas que aún no fueron cambiadas, un total de 2.135 metros cuadrados.

Al igual que en las ya sustituidas, se empleará un panel sándwich de 30 milímetros de espesor colocado sobre una subestrutura metálica de pórticos y correa apoyados sobre forjado existente, con aislamiento bajocubierta de poliestireno.

“Cómpre lembrar que o ano pasado xa cambiamos parte da cuberta deste centro, case 500 metros cadrados, por mor dos danos ocasionados polos temporais, incluíndo tamén reparacións dentro do centro”, explicó Román Rodríguez, a la vez que detallaba que entre las dos fases de mejora. “estamos a falar dun investimento total de arredor de 765.000 euros e máis de 2.700 metros cadrados de cuberta”.

La actuación se enmarca en las primeras 16 obras programadas por la Consellería en centros de enseñanza para este año, con una inversión total de más de 16 millones.

En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 millones de euros, un 4% más.