Más agresiones a sanitarios y reclaman una ambulancia medicalizada en Carballo

Centro médico de Carballo EC

La Xunta de Personal del Área Sanitaria de A Coruña y Cee manifestó su preocupación por el aumento de agresiones a profesionales sanitarios, especialmente en el servicio de Urgencias.

En febrero se cumplió un año de la agresión más grave registrada en esta área y, lejos de mejorar la situación, en febrero de 2026 volvieron a producirse nuevos incidentes contra trabajadoras del mismo servicio.

Desde la representación del personal señalan que estas situaciones evidencian la falta de medidas eficaces para garantizar la seguridad.

También recuerdan que ya habían advertido del riesgo de los colgantes identificativos obligatorios del Sergas, que pueden ser utilizados para agarrar al personal durante episodios de tensión.

Por otra parte, el grupo socialista de Carballo reclama que la Xunta dote al centro de salud de una ambulancia medicalizada permanente.

Argumentan que la comarca de Bergantiños depende en muchos casos de unidades desplazadas desde otras áreas, lo que aumenta los tiempos de respuesta ante emergencias graves como infartos o ictus.