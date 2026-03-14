O Cruce de Cerceda se convirtió en una gran fiesta para celebrar sus 50 años

Fiesta de aniversario del CPI O Cruce de Cerceda Raúl López Molina

El CPI O Cruce de Cerceda se convirtió este sábado en una gran fiesta para celebrar su medio siglo de vida. Alumnos y exalumnos, profesores y exprofesores, antiguos trabajadores del centro y familias se dieron cita en las instalaciones para conmemorar la efeméride en una jornada que quedará marcada para la historia. Se completó el aforo de unas 560 personas, que, tras los discursos de rigor, disfrutaron de la comida, música y muchos recuerdos.

El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, intervino también en su condición de antiguo alumno, recordando su etapa por el centro. Fue especialmente emotivo el discurso de Milagros Trigo, directora entre los años 1991 y 2020, que pasó 40 años en el centro y se marchó cuando no le quedó más remedio para jubilarse. En señal de reconocimiento a su trabajo, se colocó una placa con su nombre en uno de los polos creativos, además de ser obsequiada con un ramo de flores.

La actual directora Raquel Veira; la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y una representante del alumnado también elogiaron las cualidades del centro y el importante trabajo desempeñado a lo largo de 50 años, con los muchos cambios que se llevaron a cabo en este tiempo.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones y contemplar la exposición con las fotos históricas recogidas en los últimos meses en las que se hace un recorrido por la historia de este colegio, que abría sus puertas el 21 de enero de 1976 con el nombre de “El Cruce - Colegio Nacional mixto”, diseñado para 640 plazas. La música puso el toque festivo a esta jornada histórica en O Cruce.