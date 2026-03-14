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Bergantiños

Ponteceso refuerza el equipamiento del GES con la reposición de trajes de rescate técnico y forestal

El alcalde incide en estar bien preparados tras la intensa campaña de incendios del pasado verano

Redacción
14/03/2026 23:42
GES PONTECESO
Entrega de los trajes al GES
Cedida
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El Concello de Ponteceso ha iniciado la reposición de los trajes de recate técnico y forestal destinados al personal operativo del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), con el objetivo de garantizar que los efectivos dispongan del equipamiento adecuado para desarrollar su trabajo en las mejorse condiciones de seguridad y eficiencia. 

Esta actuación se enmarca en la planificación municipal de refuerzo de los medios materiales del servicio y de mejora de la seguridad operativa, así como de dotación de equipamientos. El Concello señala que los trajes de rescate técnico y forestal constituyen una pieza fundamental del equipamiento operativo del GES, al estar destinados a ofrecer protección en diversas intervenciones, desde incendios forestales hasta rescates, asistencias en emergencias y otras incidencias en las que resulta imprescindible contar con una protección técnica específica. 

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacó que “é necesario seguir dotando ao GES dos medios e equipamentos necesarios para que os profesionais que integran o servizo poidan desenvolver o seu labor coas máximas garantías”. Al respecto, el mandatario municipal recordó que la intensa campaña de incendios del pasado verano “puxo de manifesto, unha vez máis, a importancia de contar con servizos de emerxencias ben preparados e correctamente equipados para facer fronte a situacións de especial complexidade”. 

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