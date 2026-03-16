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Bergantiños

La Peña Amigos de Nantón se reúne alrededor de un cocido

Medio centenar de comensales acudieron al octavo encuentro de la entidad, el sábado en Casa Maroñas

Redacción
16/03/2026 21:00
Cocido Amigos de Nantón
Cocido de los Amigos de Nantón
M. F.
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La Peña Amigos de Nantón (Cabana) se reunió el pasado sábado en su octavo encuentro alrededor de un buen cocido. En esta ocasión eligieron Casa Maroñas, con medio centenar de comensales de Nantón y otras parroquias limítrofes. Además de “cocido a fartar”, la cena se completó con filloas, orellas y queso con membrillo.

 Al encuentro también acudió el alcalde de Cabana, José Muíño. La “xuntanza” anual de la peña es rotatoria entre los cuatro establecimientos de la zona: Casa Maroñas, Bar Josefa, A Pedra y Rempenín.

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