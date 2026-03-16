La Peña Amigos de Nantón se reúne alrededor de un cocido

Cocido de los Amigos de Nantón M. F.

La Peña Amigos de Nantón (Cabana) se reunió el pasado sábado en su octavo encuentro alrededor de un buen cocido. En esta ocasión eligieron Casa Maroñas, con medio centenar de comensales de Nantón y otras parroquias limítrofes. Además de “cocido a fartar”, la cena se completó con filloas, orellas y queso con membrillo.

Al encuentro también acudió el alcalde de Cabana, José Muíño. La “xuntanza” anual de la peña es rotatoria entre los cuatro establecimientos de la zona: Casa Maroñas, Bar Josefa, A Pedra y Rempenín.