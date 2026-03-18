Convenio entre Apecco y Agarimo para impulsar la formación y la inserción laboral en la construcción

Acto de la firma del convenio entre ambas entidades Cedida

ReLa Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) que preside el carballés Diego Vázquez Reino y la Asociación Agarimo han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de promover la capacitación profesional, la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral, especialmente entre jóvenes y personas en situación o riesgo de vulnerabilidad.

Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades con el desarrollo social y laboral en la provincia, facilitando la conexión entre el tejido empresarial de la construcción y colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

El convenio establece un marco de colaboración que permitirá poner en marcha iniciativas conjuntas orientadas a la formación y orientación profesional, así como al acercamiento de los participantes a la realidad del sector. Entre las principales líneas de actuación se incluyen el intercambio de información sobre perfiles profesionales demandados, la participación en jornadas y actividades de orientación, la difusión de oportunidades laborales y el desarrollo de acciones formativas específicas.

Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar prácticas no laborales en empresas asociadas a Apecco, favoreciendo la adquisición de experiencia y facilitando la incorporación al mercado laboral. Desde ambas organizaciones destacan la importancia de este tipo de colaboraciones, que permiten generar oportunidades reales y contribuir a la inclusión social a través del empleo en un sector estratégico para la economía gallega.