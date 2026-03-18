La Costa da Morte impulsa la creación de sociedades mercantiles en el primer bimestre

El sector servicios lidera la actividad en la comarca Raúl López

La Costa da Morte registró durante los dos primeros meses de 2026 un total de 39 nuevas sociedades mercantiles, una cifra que aumenta un 50% con respecto al año pasado y que es la más alta en la zona desde 2017. Así lo reflejan los datos publicados por el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) que, además, sitúan a Bergantiños como la décima comarca gallega con más actividad en los inicios de 2026.

La Costa da Morte contabilizó entre enero y febrero 39 nuevas sociedades, trece más que un año atrás. En el último año el peso de la actividad en la zona en el conjunto de Galicia ha aumentado un punto, pasando de representar el 3,5% a inicios de 2025 a suponer el 4,5% este año.

Este impulso tiene a la comarca de Bergantiños como principal timón, al prácticamente duplicar las nuevas sociedades puestas en marcha, pasando de trece a 22. Fisterra también ha vivido un destacado impulso, subiendo de una a cinco, en tanto que Xallas se mantiene en tres y Soneira baja una, situándose en siete.

La comarca de Bergantiños es la décima de Galicia con más sociedades mercantiles creadas en los dos primeros meses de 2026. El ránking lo encabezan las grandes áreas, con Vigo al frente (162 nuevas entidades) y A Coruña (159), seguidas de Santiago (75), Ourense (44), Pontevedra (41), Lugo (36), O Salnés (30), Ferrol (27) y O Barbanza (25).

Por municipios, Carballo lidera la actividad en la Costa da Morte con nueve sociedades creadas en el primer bimestre, casi el doble que un año atrás. Ponteceso cuatriplica sus cifras al pasar de solo una a cuatro. En cuanto al resto de concellos, A Laracha, Coristanco, Camariñas y Vimianzo contabilizan tres cada uno; Mazaricos y Cerceda, dos; y los demás cuentan con una en cada caso. Al contrario que durante el año pasado, no hay ningún municipio sin actividad.

En cuanto a Carballo, se sitúa como el decimocuarto municipio gallego con más empresas constituidas entre enero y febrero, igualado con Arteixo, Culleredo y Nigrán. Tan solo le superan las ciudades de Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra y Lugo además de O Porriño, Ames, Oleiros, Bergondo, Narón, Boiro y Ribeira.