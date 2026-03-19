La Costa da Morte se prepara para el impulso turístico del eclipse del próximo 12 de agosto

21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra EC

El próximo 12 de agosto la Costa da Morte será uno de los mejores lugares de Europa para observar un eclipse total de sol, el primero visible en la península Ibérica desde 1912. Aunque han ocurrido eclipses parciales (como el de 2015), el de 2026 es el fenómeno astronómico más destacado de este tipo en la zona en más de un siglo.

Por ello, el tirón turístico de este evento único será muy considerable, hasta el punto de que muchos establecimientos hoteleros gallegos ya han colgado el cartel de completo a falta de cinco meses para el eclipse.

La Costa da Morte se prepara para organizar todo en torno a esta cita. Esta misma semana, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, mantuvo una reunión informativa con representantes de los concellos de la Costa da Morte, entre otros, con el fin de iniciar la planificación conjunta de los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias asociados a este fenómeno astronómico. Uno de los aspectos clave abordados fue la necesidad de que los concellos definan puntos de observación preferentes para seguir el eclipse. Estos espacios deberán contar con buenas condiciones de visibilidad y capacidad suficiente para acoger la afluencia de personas.

Por otro lado, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantuvo esta semana un encuentro con el presidente de la Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) y alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y con la vicepresidenta de la entidad y alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, con el objetivo de coordinar las acciones vinculadas a la promoción y organización del eclipse.

Reunión de Xosé Merelles con la CMAT Cedida

Durante el encuentro se analizaron las previsiones de afluencia y el impacto turístico de un fenómeno natural extraordinariamente infrecuente. Merelles puso en valor el trabajo conjunto entre administraciones y entidades para garantizar una planificación eficaz, tanto desde el punto de vista turístico como organizativo, haciendo hincapié en la necesidad de ofrecer una experiencia segura y de calidad a los visitantes. Además, se abordaron cuestiones relacionadas con la coordinación de recursos y la difusión de la información vinculada al evento. En este sentido, el director de Turismo de Galicia destacó que toda la información actualizada relativa a la observación del fenómeno está a disposición de la ciudadanía en la web de Turismo de Galicia.

El eclipse podrá verse de forma forma total en lugares como A Laracha, Carballo, Coristanco, Malpica o Ponteceso, y de forma parcial – entre el 96% y el 99%– en puntos como Cabana, Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Laxe, Mazaricos, Muxía, Santa Comba, Vimianzo o Zas.Escenarios como el Cabo Touriñán (Muxía), Pico de Meda (Zas) y en general, los faros y picos de toda la Costa da Morte serán puntos privilegiados para su observación. La visibilidad total comenzará cerca de las 21:02 horas del 12 de agosto, ocurriendo durante el atardecer, lo que ofrecerá una estampa inusual.

El evento ya está dejando su huella en los alojamientos gallegos, ya muchos de ellos reservados para ese jornada, para la que todavía faltan cinco meses.