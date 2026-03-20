El vimiancés Severino Suárez Blanco, nuevo abad de la Colegiata Santa María del Campo de A Coruña

Severino Suárez Blanco, delante del templo antes de la toma de posesión del cargo IG

La Colegiata de Santa María del Campo, en A Coruña, acogió el pasado jueves la toma de posesión de Severino Suárez Blanco, natural de Carnio-Vimianzo y afincado en la ciudad herculina, como nuevo abad del histórico templo. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y contó con la presencia de miembros del cabildo, sacerdotes, diáconos, autoridades civiles y militares, familiares y numerosos fieles que le acompañaron.

Durante la homilía, el arzobispo centró su mensaje en el sentido del servicio dentro de la Iglesia, tomando como referencia la figura de San José y un pasaje de la carta a los Colosenses: “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”. En este contexto, subrayó que el ministerio del abad “no es ante todo un honor, sino una forma concreta de servicio al Señor y a su pueblo”.

El prelado destacó que el nuevo abad está llamado a ser “custodio de la fe, de la comunión y de esta casa de Dios”, ejerciendo su labor con una actitud cercana y paternal, a ejemplo de San José.

Severino Suárez, elegido por los canónigos, sucede en el cargo a José María Fuciños, fallecido el pasado 17 de enero. El nuevo abad, que ya había tomado posesión como canónigo en agosto, asumió oficialmente su nueva responsabilidad tras la lectura del decreto arzobispal por parte de Ramón Caamaño Pacín. En sus primeras palabras como abad, Suárez expresó su profundo agradecimiento por la confianza recibida y asumió el cargo con humildad, además de evocar la memoria de sus predecesores, especialmente la de José María Fuciños.

De cara al futuro, Suárez planteó como objetivos prioritarios la revitalización de la vida litúrgica y la apertura del templo a la sociedad. Defendió la importancia de cuidar la belleza de las celebraciones y del patrimonio artístico como vía de evangelización, señalando que “la belleza no es un elemento accesorio, sino un camino privilegiado hacia Dios”.

El nuevo abad destacó como objetivos prioritarios la revitalización de la vida litúrgica y la apertura del templo a la sociedad. Además, mostró su deseo de que la colegiata se consolide como “casa abierta, lugar de encuentro, espacio de silencio y búsqueda”, donde la fe pueda vivirse y transmitirse también a través de la cultura y el arte.

Severino Suárez Blanco, de 77 años, continuará desempeñando sus actuales responsabilidades como vicario episcopal territorial de A Coruña, así como al frente de las parroquias de San Francisco Javier, que dirige desde 1996, y de Nosa Señora do Pilar-O Ventorrillo y O Nadal do Señor, encomendadas a su cuidado desde 2011.