El disfrute de los tradicionales cocidos continúa a pesar del buen tiempo que trajo la ansiada primavera

Al cocido de la Comisión de Festas de Gándara asistieron 170 personas Raúl López Molina

El buen tiempo que trajo la estación primaveral no puede con el poder de convocatoria de los cocidos. Si el fin de semana anterior hubo muchos, éste va por parecidos derroteros.

Entre los programados para este sábado destacaron el promovido por la comisión de fiestas de Gándara-Zas, que reunió a 170 comensales en el polideportivo de Zas.

El servicio de cátering corrió a cargo de la parrillada A Pedra (Nantón), que a la hora de servir la comida contó con el apoyo de parte de los jóvenes que llevan tres años al frente de los festejos de la parroquia.

El programa también incluyó buena música a cargo del dúo La Fábula e hinchables para los más pequeños.

El que no se quiso perder la cita fue el alcalde de Zas, Manuel Muíño.

Cita en Casa Josefa de A Mata

Los integrantes de la Coral Polifónica Santa Marta de Traba, con su director Xairo Campos al frente, y las pandereteiras de la A.C. A Ponte Vella de Coristanco, no pudieron elegir mejor sitio para su cocido social: Casa Josefa de A Mata.

En la sobremesa hubo una actuación de las cantareiras y acordeonistas incorporadas al grupo de panderetas por la profesora Icía Varela.