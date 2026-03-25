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Bergantiños

Fonteboa, finalista en un concurso nacional de Coca Cola para fomentar la innovación

Presentó el proyecto “Vixia-Forestal”, centrado en la prevención de incendios forestales con  drones y tecnología basada en la inteligencia artificial

Redacción
25/03/2026 22:09
Alumnado de Fonteboa en el certamen en Madrid
Alumnado de Fonteboa en el certamen en Madrid
EC
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Alumnos de 1º del ciclo medio de Producción Agropecuaria del centro EFA Fonteboa de Coristanco participaron en la edición número 16 Gira Jóvenes de Coca Cola, llegando hasta la gala final, que se celebró en Madrid. Este programa pretende fomentar el emprendimiento, la innovación y el compromiso social entre los más jóvenes. 

En total participaron más de 40 centros de toda España. Fonteboa, que compitió en la categoría rural, presentó el proyecto “Vixia-Forestal”, centrado en la prevención de incendios forestales mediante drones y tecnología basada en inteligencia artificial (IA). La propuesta combina sistemas de IA con drones que trabajan en red para detectar posibles focos de incendio en un radio de hasta 10 km². 

El proyecto fue desarrollado por los alumnos de primero de Producción Agropecuaria y en la gala final lo defendieron cinco estudiantes: Lucía Gaute, Brais Grille, Nicolás Matos, Paula Suárez y Pablo Senande, guiados por los docentes Pablo Rodríguez y José Manuel Campos. Aunque no resultó ganador, desde el centro destacan la importancia de llegar a la final. Además, no es la primera vez que el centro compite, y en el año 2024 resultó ganador con el proyecto “Beeda”.

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