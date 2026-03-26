El Grupo Malasa refuerza su apuesta por Cerceda con la ampliación de sus instalaciones

Representantes políticos y de la empresa, en la visita a las instalaciones en O Acevedo Cedida

El Grupo Malasa reforzará su implantación industrial en Cerceda con la ampliación de sus instalaciones en el polígono de O Acevedo, una actuación con la que la compañía prevé sumar cerca de 12.000 metros cuadrados a los 60.000 ya operativos en el municipio. La empresa consolida así su apuesta por Cerceda como base de crecimiento y como eje de una actividad que combina producción industrial, proyección internacional y generación de empleo cualificado.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente del grupo, Javier Pérez Patiño, durante la visita a las instalaciones del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. El recorrido por la planta sirvió para visualizar tanto el peso actual de la firma en la comarca como sus planes de expansión a corto y medio plazo. Pérez defendió que mantener la actividad en Cerceda responde a una decisión “estratégica y emocional”, al tiempo que lo presentó como una muestra de confianza en el potencial industrial de Galicia.

La ampliación en marcha permitirá reforzar la capacidad productiva de una empresa que en las últimas décadas ha pasado de ser una ferretería familiar a convertirse en un grupo industrial con fuerte presencia internacional y una posición consolidada en sectores como el retail, el contract y la obra civil.

Actualmente, Grupo Malasa cuenta con seis plantas productivas y una plataforma logística en España, además de una fábrica en México, y desarrolla actividad en 90 países. Según detalló su presidente, la compañía ha ejecutado ya más de 45.000 proyectos y, en estos momentos, el 50 % de su negocio procede del mercado internacional.

Pese a esa expansión exterior, el grupo mantiene en Cerceda uno de sus principales centros de actividad. En el municipio trabaja actualmente un equipo de 800 personas, dentro de una plantilla global que ronda las 1.200 entre España y México. Javier Pérez puso especialmente en valor el papel del personal como uno de los grandes pilares de la evolución de la empresa, subrayando que el crecimiento se ha apoyado en perfiles de alta especialización y en una cultura de innovación y compromiso con la calidad.

“Mantener o arraigo local é unha decisión estratéxica e emocional”, señaló el presidente de la firma, que también quiso remarcar la importancia de la colaboración público-privada para consolidar un entorno favorable a la industria, al empleo y a la internacionalización. Durante la visita, Pedro Blanco situó a Malasa como uno de los ejemplos del modelo industrial que el Gobierno quiere impulsar en Galicia, apoyado en la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la capacidad exportadora. “Cando falamos de industria en Galicia, de sostibilidade, de innovación e de internacionalización, falamos de compañías como o Grupo Malasa”, afirmó el delegado, que elogió el papel de la empresa en la creación de empleo de calidad y en la generación de riqueza desde la comarca.