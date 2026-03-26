La Diputación destaca en Alimentaria de Barcelona la calidad de los productos de la Costa da Morte

Una de las mesas redondas en las que participó la Diputación en Alimentaria Cedida

La presencia de la provincia de A Coruña en Alimentaria, una de las principales ferias internacionales del sector alimentario celebrada esta semana en Barcelona, volvió a servir de escaparate para reivindicar la calidad, singularidad y potencial comercial de los productos de proximidad. La Diputación de A Coruña acudió a esta cita bajo la marca ‘A paisaxe que sabe’, con la que trata de consolidar un modelo turístico y gastronómico basado en la identidad del territorio, el producto local y la sostenibilidad.

Dentro de esa representación provincial tuvo una visibilidad destacada Despensa D’Lujo, de Coristanco, una de las firmas presentes en la mesa redonda organizada en el marco de la feria y en la que se abordó el valor del territorio como elemento diferenciador de la oferta alimentaria coruñesa. La presencia de la empresa coristanquesa refuerza además el peso que sigue ganando los productos de kilómetro cero y la transformación agroalimentaria de la comarca dentro de los circuitos de promoción gastronómica de mayor alcance.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira, participó este jueves en dos mesas de debate vinculadas a la gastronomía y al turismo sostenible. En la primera de ellas, titulada ‘A Coruña provincia, A paisaxe que sabe: territorio enogastronómico’, compartió espacio con representantes de varias firmas de la cadena agroalimentaria gallega, entre ellas A Conserveira, Galmesán y la propia Despensa D’Lujo.

Durante su intervención, Regueira puso el foco en la “altísima calidade” y en la singularidad de los productos que se elaboran en la provincia, defendiendo que detrás de ellos existe una combinación de territorio, trabajo, creatividad y conocimiento. “A forza de traballo, talento, creatividade e sobre todo a orixe do que despois podemos degustar nun restaurante”, resumió, aludiendo al valor añadido que aporta el origen y al papel que desempeñan tanto los productores como las pequeñas empresas transformadoras.

En ese contexto, la participación de Despensa D’Lujo cobró especial relevancia al representar un ejemplo de cómo desde la huertas de Bergantiños los productos pueden proyectarse en foros profesionales de primer nivel y formar parte de la estrategia de promoción enogastronómica de la provincia. La firma aportó así la visión de un tejido empresarial que combina producción, identidad local y capacidad de posicionamiento en mercados más amplios.

Además del debate sobre producto y territorio, Regueira tomó parte en una segunda mesa, bajo el título ‘Turismo gastronómico: impacto na cidade dun turismo sustentábel’, en la que compartió reflexiones con representantes de otras administraciones sobre el peso de la gastronomía dentro de las estrategias de promoción turística. En ese foro se abordaron cuestiones como la capacidad de la cocina y del producto local para atraer visitantes, la importancia de la restauración en la imagen de los destinos y la necesidad de avanzar hacia modelos menos masificados y más vinculados a la economía local.

“É algo que lles debemos aos nosos fillos e fillas e diso depende o noso futuro”, señaló el vicepresidente provincial, al defender un modelo de turismo que genere valor económico sin desligarse del territorio ni comprometer su equilibrio.