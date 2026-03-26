Las personas mayores aprenden a proteger su información y dinero en Internet en Cerceda

Mañana de 10:00 a 11:00 horas, el Aula CeMIT de Cerceda acoge la sesión presencial “Doble autenticación y contraseñas seguras”, organizada por Fegaus y Canal Sénior dentro de su programa de dinamización territorial y capacitación digital para personas mayores. La clase está diseñada para enseñar a proteger mejor la información personal y el dinero en internet mediante herramientas sencillas y prácticas.

Los asistentes aprenderán a crear contraseñas seguras, gestionar sus accesos y activar sistemas de verificación adicional, especialmente en servicios de banca digital. Un docente presencial resolverá dudas al momento, adaptando la teoría y la práctica al ritmo de aprendizaje de cada participante.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Fegaus y Canal Sénior para acercar la tecnología a las personas mayores, reducir la brecha digital y fomentar una mayor autonomía en seguridad digital.