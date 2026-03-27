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Bergantiños

El Viernes de Dolores marca el inicio de la Semana Santa

Hubo procesiones en diferentes lugares de la comarca, con Fisterra a la cabeza 

Redacción
27/03/2026 22:26
Procesión en Fisterra este viernes
Procesión en Fisterra este viernes
Darío Gómez
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Las procesiones y los actos litúrgicos del Viernes de Dolores inauguraron ayer la Semana Santa en la Costa da Morte. Aunque los actos se suceden en todos los concellos, destaca especialmente Fisterra, donde se viven de manera especial estas celebraciones. 

Ayer, tras la misa solemne cantada por el coro Nosa Señoras das Areas, tuvo lugar la procesión de Nuestra Señora de las Dolores, acompañada de la Banda Ateneo de Negreira, por las calles de la localidad. Hoy se celebrará la habitual peregrinación al Santísimo Cristo de Fisterra, con misa solemne en la iglesia parroquial (20.00 horas), mientras que maña tradicional bendición del domingo de Ramos en la plaza. 

En Carballo los actos litúrgicos comenzaron con la misa solemne en la iglesia San Xoán Bautista y la admisión de nuevos cofrades, aunque finalmente no hubo procesión. La parroquia carballesa dará el pistoletazo de salida a las celebraciones esta tarde con el pregón de la Semana a cargo del sacerdote Jesús Bello Mato. Será a las 20.00 horas, y a continuación habrá un recital de música sacra de la coral de Bergantiños y otras agrupaciones invitadas. 

Las celebraciones continúan mañana con el Domingo de Ramos. A las 12.00 horas se llevará a cabo la tradicional bendición en el atrio de la iglesia, para continuar en procesión hasta la iglesia de San Cristovo, donde se oficiará la misa solemne.

 Este viernes de también hubo llamativas procesiones en Corme (Ponteceso), con las imágenes de las Dolores y de la Piedad, acompañadas de los nazarenos, mantillas, cofrades y la Banda de Música Eduardo Pondal; en Vimianzo, con las imágenes por las calles de la localidad; y en Laxe, donde se viven intensamente estos días. Los actos litúrgicos continúan en los próximos días.

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