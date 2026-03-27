La Costa da Morte recibirá este año 1,64 millones de euros del POS+ Social

El pleno de la Diputación de A Coruña celebrado este viernes Cedida

La Diputación de A Coruña aprobó este viernes en pleno el POS+ Social 2026, la línea específica del Plan Único destinada a reforzar los servicios sociales municipales, con una dotación global de 8 millones de euros, un 14,3% más que en el ejercicio anterior. En ese reparto, las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira, Xallas y el municipio de Cerceda, recibirán en conjunto cerca de 1,64 millones de euros.

El acuerdo salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos y permitirá a los concellos financiar recursos como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), el programa Xantar na Casa, iniciativas de conciliación, actividades de acompañamiento y socialización, atención a personas mayores, fisioterapia, terapia ocupacional, ayudas directas a familias vulnerables y también la contratación o refuerzo de personal técnico y administrativo en el área social.

En la práctica, se trata de una línea de financiación destinada a sostener buena parte de la red de proximidad que utilizan a diario centenares de familias en la comarca.

Carballo lidera el reparto

Carballo vuelve a situarse como el municipio con mayor asignación de la zona, con 224.205 euros en la convocatoria de este año y un total acumulado de 1,5 millones de euros entre 2017 y 2026. Tras la capital de Bergantiños figuran Santa Comba, con 142.016,36 euros; Vimianzo, con 127.167 euros; A Laracha, con 118.354 euros ; y Mazaricos, que recibirá 108.785 euros. También superan la barrera de los 100.000 euros Coristanco, que este año contará con 103.331 euros; Zas, con 96.695 euros y Muxía, que percibirá 90.866 euros. En una franja inmediatamente inferior se sitúan Ponteceso, con 84.122 euros, Cerceda, con 81.414; Dumbría, con 78.306; y Cabana, con 76.220 euros.

O POS+Social é un apoio clave para que os concellos poidan garantir servizos sociais próximos e de calidade Valentín González Formoso, presidente de la Diputación

El reparto se completa con Cee, que recibirá 71.135 euros; Malpica, con 64.535; Camariñas, con 56.670; Fisterra, con 45.141; Laxe, con 44.930; y Corcubión, con 23.339 euros. En conjunto, estos fondos provinciales repartidos en la Costa da Morte en la última década alcanzan casi los once millones de euros. La importancia de este programa va más allá de la mera transferencia económica. El POS+ Social nació en 2020 como una respuesta extraordinaria al incremento de necesidades derivadas de la pandemia, pero en apenas unos años se ha consolidado como una de las herramientas más importantes del Plan Único de la Diputación.

Con el aumento aprobado este año, la institución provincial roza ya los 54 millones de euros invertidos en esta línea desde su puesta en marcha. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, subrayó durante la sesión plenaria que “o POS+Social é un apoio clave para que os concellos poidan garantir servizos sociais próximos e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, persoas dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”.

En la misma línea, la diputada de Política Social, Mar García Vidal, defendió que “o POS+Social demostrou ser unha ferramenta moi útil para dar estabilidade aos servizos sociais municipais, permitindo aos concellos planificar e manter programas que son esenciais no día a día”. En la Costa da Morte, donde la atención a domicilio, la dependencia, la conciliación o el acompañamiento a mayores tienen un peso creciente, este tipo de fondos se ha convertido en un apoyo decisivo para que los concellos puedan mantener programas sin tener que asumir solos todo el coste estructural de la atención social, lo que haría prácticamente inviable su prestación.

La propia filosofía del programa se basa en criterios objetivos de reparto —población, superficie, dispersión y otras variables— que favorecen especialmente a municipios pequeños o medianos con más dificultades para prestar servicios básicos. Además del POS+ Social, la Diputación recordó que esta línea se complementa con otras partidas destinadas a los servicios sociales comunitarios, entre ellas un plan específico dotado este año con 9 millones de euros, que permitirá financiar 378.000 horas del servicio de ayuda en el hogar y la contratación de 177 profesionales especializados en el ámbito social.

Ambulancias medicalizadas

El pleno provincial aprobó también la moción para reclamar a la Xunta de Galicia la dotación permanente de ambulancias medicalizadas para los centros de salud de Carballo y Cee. La iniciativa, presentada por PSOE y BNG, salió adelante con el apoyo de ambos grupos y de Alternativa dos Veciños, mientras que el Partido Popular optó por la abstención. El texto aprobado insta a la Consellería de Sanidade y a la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a dotar de manera estable y permanente una Unidade de Soporte Vital Avanzado en ambos municipios, con cobertura 24 horas al día y 365 días al año.

La moción pone el foco en la realidad geográfica y asistencial de la comarca. En el caso de Bergantiños, con Carballo como núcleo central, se recuerda que el área ronda los 70.000 habitantes, a lo que se suma una importante actividad industrial, un tráfico rodado elevado y la distancia respecto a los hospitales de referencia situados en A Coruña. En la Costa da Morte, la demanda de una ambulancia medicalizada lleva más de 25 años sobre la mesa, sin que hasta ahora se haya materializado. Durante el debate, el portavoz socialista, Bernardo Fernández, advirtió de que “cando falamos de emerxencias sanitarias graves, como infartos, ictus ou traumatismos severos, o tempo de resposta é o factor crítico que determina a diferenza entre a vida e a morte, ou entre a recuperación total e o padecemento de secuelas irreversibles”.

El dirigente socialista criticó además la posición del PP y afirmó que “nin siquera para pedir dúas ambulancias somos capaces de ver ao Partido Popular neste pleno demandando algo á Xunta de Galicia”. Por parte del BNG, la portavoz Avia Veira insistió en que “a atención sanitaria non pode depender do código postal” y reclamó a la Xunta la puesta en marcha de un servicio “permanente e operativo, as 24 horas e os 365 días”, al entender que la realidad territorial de la Costa da Morte exige un refuerzo específico y no puede seguir dependiendo de recursos desplazados desde otras áreas.

El portavoz del PP, Evaristo Ben, defendió por su parte que el territorio no está desatendido y aseguró que “non estamos ante unha ausencia de cobertura, respóndese cunha estrutura planificada e coordinada”, en referencia al actual despliegue de ambulancias de soporte vital básico y otros medios de emergencias sanitarias. Pese a esta oposición, la moción que también se está presentando en los concellos de la zona, salió adelante con la mayoría plenaria.