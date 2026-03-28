El PSOE de Coristanco celebra la aprobación plenaria de la moción de la ambulancia medicalizada

José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco EC

El PSOE de Coristanco ha valorado la aprobación en el último pleno municipal de una moción para reclamar a la Xunta una ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado con base permanente en Bergantiños.

El portavoz socialista, José Manuel Pérez Abelenda, defendió que se trata de “un servizo esencial” por el que la comarca “leva agardando máis de 25 anos”. El texto aprobado por la corporación municipal advierte de que las unidades más próximas están en A Coruña, lo que puede elevar los tiempos de respuesta por encima de los 30 minutos en emergencias graves. Los socialistas sostienen que disponer de este recurso “non é un luxo, é unha cuestión de equidade e xustiza sanitaria”.