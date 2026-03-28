Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El PSOE de Coristanco celebra la aprobación plenaria de la moción de la ambulancia medicalizada

Insiste en que es un servicio esencial por el que llevan esperando 25 años

Redacción
28/03/2026 21:19
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El PSOE de Coristanco ha valorado la aprobación en el último pleno municipal de una moción para reclamar a la Xunta una ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado con base permanente en Bergantiños. 

El portavoz socialista, José Manuel Pérez Abelenda, defendió que se trata de “un servizo esencial” por el que la comarca “leva agardando máis de 25 anos”. El texto aprobado por la corporación municipal advierte de que las unidades más próximas están en A Coruña, lo que puede elevar los tiempos de respuesta por encima de los 30 minutos en emergencias graves. Los socialistas sostienen que disponer de este recurso “non é un luxo, é unha cuestión de equidade e xustiza sanitaria”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tren turístico en Cabana

Música, literatura y encuentros sociales en la programación de primavera del Concello de Cabana
Redacción
Maruxa Suárez y Marcos Lorenzon en el Consello da Cultura Galega

Carballo, a la vanguardia de la gestión cultural con su modelo de diseño participativo
Redacción
El presidente de Portos visitó Caión el viernes

Portos y Concello acuerdan mejoras de seguridad en el puerto de Caión
Redacción
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco

El PSOE de Coristanco celebra la aprobación plenaria de la moción de la ambulancia medicalizada
Redacción