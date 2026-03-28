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Bergantiños

Música, literatura y encuentros sociales en la programación de primavera del Concello de Cabana

Amplio programa cultural, en el que destaca también la Xuntanza de Maiores el 9 de mayo

Redacción
28/03/2026 21:32
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IG
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El Concello de Cabana de Bergantiños presentó su programación cultural y social de primavera bajo el lema “No tempo das flores e das letras”, que incluye una amplia variedad de actividades hasta el 21 de junio. Hasta entonces no faltará la música, literatura y encuentros sociales, entre otras cosas. Uno de los actos centrales será la XXV Xuntanza de Maiores, el 9 de mayo en el pabellón municipal. 

Las personas empadronadas de 65 años ya pueden retirar sus invitaciones en el Concello. La programación también incluye otras citas como el Xantar Solidario de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Cabana, previsto para el 11 de abril, así como una experiencia artística con el ilustrador Leandro Lamas en el CPI As Revoltas. El auditorio municipal acogerá diferentes actividades como el concierto ‘Músicas mil’ a cargo de English Rocks (18 de abril) o el espectáculo ‘As chaves invisibles’, de Vero Rilo e Luis Iglesias (15 de maio).

 Además, en el dolmen de Dombate se presenta el libro ‘O caixón das lembranzas’ de Luis A. Giadás el 16 de mayo. El día 17 el auditorio acogerá el acto de las Letras Galegas. Esa misma jornada se clausurará el Escola Municipal de Teatro y en los siguientes días seguirán con las actividades sociales y deportivas. 

También habrá espacio para el patrimonio histórico y en Dombate se podrá ver la exposición ‘A etérea fraxilidade humana’ a partir del 18 de abril, así como el Castro Animado que dará vida al yacimiento de Borneiro. En el ámbito social y educativo destaca el programa Meniñeiro de Semana Santa, una excursión a San Andrés y los bailes sociales.

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