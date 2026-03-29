Bergantiños

O Quinteiro de Buño prepara un Roteiro Literario por la localidad para el sábado 18 de abril

También habrá un mercadillo de libros o una merienda literaria para concluir la jornada 

Redacción
29/03/2026 21:49
Raúl López
La asociación O Quinteiro de Buño quiere celebrar el Día do Libro y del Libro Infantil en el mes de abril y prepara un Roteiro Literario para el sábado 18 de abril, con varias actividades durante la jornada. Los hornos tradicionales serán los principales escenarios de las actividades, donde compartirán experiencias acompañados de libros. 

La ruta comenzará en el barrio dos Mouróns a las cuatro de la tarde, donde los vecinos compartirán sus historias: de tradición oral o de nueva creación que ya forman parte del imaginario colectivo. También pueden hacerlo con otras propuestas más novedosas, empleando solo la voz o apoyándose en un libro, de forma individual o en grupo. 

A las 17.00 horas por el sendero que conecta el barrio dos Mouróns con Forno Novo y Forno do Forte se escenificará una adaptación del clásico “El flautista de Hamelín”, de la mano de Mer Clown: “A verdadeira historia de Hamelín”. La última parada será en el barrio da Costa a las 18.15 horas, donde habrá un mercadillo de libros de segunda mano a precios populares y una merienda literaria. Para participar en las actividades o colaborar con el mercadillo hay que anotarse en el teléfono 686700766.

