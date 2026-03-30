Laxe pone en valor la tradición, la cultura y el patrimonio local durante la Semana Santa

Charla de Luis Giadás este lunes en el Museo do Mar de Laxe EC

El Concello de Laxe ha diseñado un amplio cartel de actividades para poner en valor la tradición, la cultura y el patrimonio local durante la Semana Santa. El programa ya comenzó con la apertura de la muestra de pintura de Mercedes Ramos, Arte con Pedras, que podrá visitarse hasta el 5 de abril. El fin de semana se presentó el libro sobre la Semana Santa en Laxe y el físico Jorge Mira ofreció una charla sobre el eclipse del mes de agosto, con mucha afluencia de público.

Las actividades continuaron ayer con la charla de Luis Giadás sobre la familia Domenech en Laxe. Esta tarde habrá una sesión sobre el legado científico del geólogo Isidro Parga Pondal, a cargo del investigador Alfonso Pazos Albert.

La programación se completa el sábado 4 de abril con una jornada de puertas abiertas en el Museo do Mar de Laxe, que cuenta con un horario especial estos días. Laxe ofrece así una Semana Santa más allá de lo religioso para poner en valor su patrimonio. La procesión del Santo Enterro y el Rosario de la Buena Muerte son los principales actos del viernes.