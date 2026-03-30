Sogama explica al Cesis la futura primera planta pública de clasificación de restos textiles

Los alumnos en su visita

Alumnado del Curso de Experto en Sostenibilidad e Innovación Social (CESIS), impulsado por la Cátedra Inditex de la UDC, visitó Sogama, en Cerceda, para conocer de primera mano su actividad. Durante la jornada, mostraron especial interés por la futura planta pública de clasificación de residuos textiles, la primera de España, que refuerza la apuesta de Galicia por la moda circular.

Esta infraestructura, actualmente en fase de construcción, se enmarca en la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos a recoger de forma diferenciada los residuos textiles y al sector a incorporar fibra reciclada en sus procesos productivos.

3.000 toneladas

El proyecto cuenta con una inversión de 22,4 millones de euros, de los que más de 12 proceden de fondos europeos, y ocupará una parcela de 8.000 metros cuadrados. Su capacidad inicial será de 3.000 toneladas anuales, con posibilidad de ampliación hasta 24.000.

La planta clasificará los textiles por composición y color para su posterior reciclaje o transformación en nuevos materiales, como aislantes. También contempla una fase previa de selección para destinar a reutilización aquellas prendas en buen estado. Las que no puedan ser reutilizadas ni recicladas se someterán a valorización energética, evitando su depósito en vertedero.

En la primera fase, la instalación generará entre 16 y 30 puestos de trabajo, con prioridad para personas en situación de vulnerabilidad, o con discapacidad.

Durante la visita, el alumnado hizo un recorrido virtual con gafas 360º, reforzado con uno guiado a pie, para conocer la operativa industrial de Sogama y la gestión de las distintas fracciones de residuos.