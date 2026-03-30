Un centenar de cambios en los nombres oficiales de lugares y parroquias de la Costa da Morte

Verdillo Mar Casal

El Consello da Xunta aprobó este lunes el nuevo Nomenclátor de Galicia 2026, que supone la modificación de 2.531 denominaciones de concellos, parroquias y lugares. En lo que respecta a la Costa da Morte, son más de un centenar de cambios, que afectan a seis parroquias y a 86 lugares, además de otras modificaciones, como tres lugares que cambian de parroquia u ocho que resultan de nueva creación.

De este modo se ratifica la propuesta presentada en julio de 2025 en el pleno de la Comisión de Toponimia, el órgano asesor compuesto por el Gobierno gallego, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega e instituciones como el Instituto Padre Sarmiento o la Universidade de Santiago de Compostela.

Tras el estudio de 4.398 topónimos, se decidió modificar los nombres oficiales de 2.335 lugares, 182 parroquias y 14 concellos gallegos. En cuanto a las parroquias de la Costa da Morte, Buxantes, en Dumbría, pasa a denominarse Os Buxantes; Nosa Señora da O, en Muxía, cambia a Nosa Señora da On; Santo Adrián de Castro, en Zas, sustituye la preposición ‘de’ por la contracción ‘do’ para ser Santo Adrián do Castro; y la carballesa Verdillo deja oficialmente la ‘b’ para escribirse con ‘v’.

Además, se dan dos modificaciones de advocación en la parroquia de Cee, que pasa de Santa María a Santa María da Xunqueira, así como San Xulián de Moraime, en Muxía, que se convierte en San Xián de Moraime.

Cabe recordar que en la anterior revisión del Nomenclátor de Galicia, en 2003, se mantuvo como oficial el empleo de Berdillo, con ‘b’. La Comisión de Toponimia para la fijación de los topónimos del Nomenclátor de Galicia mantuvo entonces la ‘b’ por ser la grafía habitual en la tradición escrita, pues así era como aparecía escrito en los nomenclátores precedentes de los siglos XIX y XX. No obstante, el Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega (RAG) realizaba un estudio en 2022, a petición del Concello de Carballo, en el que se exponía que el uso habitual de los vecinos era la ‘v’, recomendando el cambio oficial del topónimo, que llega ahora en 2026.

En cuanto a los lugares, 86 realizan modificaciones en su nombre, sumando o eliminando un artículo, modificando alguna grafía o añadiendo adjetivos, entre otros cambios. Destacan cambios oficiales como los de Golmar do Medio (antes Golmar, en A Laracha); A Costa (antes Buño da Costa, en Malpica); Os Muños (antes Os Muíños, en Moraime, Muxía), entre otros.