La Costa da Morte, destino turístico con reservas de última hora en Semana Santa
Hoteles, casas rurales y campings registran reservas de última hora y preparan actividades para los huéspedes, desde jornadas musicales o deportivas hasta rutas para conocer mejor la zona
La llegada del buen tiempo trae consigo también a los visitantes que aprovechan la Semana Santa para acercarse a la zona de la Costa da Morte. Algunos negocios incluso escogen estas fechas para abrir sus puertas, como es el caso del Hotel Mar de Fisterra, que inicia este miércoles la temporada recibiendo a sus primeros turistas.
El movimiento ya se deja notar desde el pasado fin de semana, con un aumento progresivo de la actividad que irá a más a medida que avance la semana. Las previsiones apuntan a que la ocupación podría “rozar o cheo”, tal y como señala el presidente de la Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (Aptcm), Pepe Formoso.
En los días previos a los festivos, la ocupación se sitúa en torno al 30 %, una cifra que irá creciendo conforme se acerquen las jornadas clave. Aun así, muchas reservas siguen llegando a última hora, una tendencia cada vez más habitual y muy condicionada por la previsión meteorológica. Este año, además, la Semana Santa temprana —con la primavera recién comenzada— también influye en la decisión de los visitantes.
En el Hotel Mar de Fisterra, la ocupación ronda el 50 % en los primeros días fuertes. Su responsable, Noelia Quintáns, explica este comportamiento cambiante: “A xente espera a ver como vai o tempo, móvese moito nos últimos días”. En la misma línea, Cristina de Moura, destaca que las reservas se han retrasado respecto a otros años: “Antes a finais de Nadal xa se comezaban a facer reservas, este ano foi máis ben en febreiro”.
En cuanto a la duración de las estancias, hay diferencias según el tipo de alojamiento. Mientras que en los hoteles predominan escapadas más cortas, de uno o dos días, las casas rurales suelen exigir un mínimo mayor. En el caso de Casas da Fontela, la ocupación alcanza el 80 % y las reservas se sitúan en una media de cuatro o cinco noches. “Temos unha ocupación do 80 %”, a verdad é que está sendo unha boa Semana Santa” señala De Moura, que gestiona seis viviendas entre propias y ajenas.
Turistas nacionales
El perfil del visitante es mayoritariamente nacional o de proximidad, condicionado en parte por el precio de los combustibles y por la duración limitada de los festivos. Madrid, Castilla y León, Asturias o Portugal son algunos de los principales puntos de origen, además de los propios gallegos que optan por moverse dentro de la comunidad.
Muchas de estas visitas son, además, primeras tomas de contacto con la zona. “Coincidiume que todas estas familias era a primeira vez que viñan a Galicia”, apunta De Moura. En lo que sí coinciden todos los establecimientos es en el perfil: familias —que aprovechan las vacaciones escolares— y parejas son los más habituales, aunque tampoco faltan los peregrinos.
La Costa da Morte ofrece una combinación que encaja con todo tipo de visitantes: descanso y múltiples planes para hacer. Aunque muchos llegan con la idea de desconectar, lo habitual es aprovechar los días para recorrer la zona. Fisterra, Muxía y la Fervenza do Ézaro siguen siendo los grandes reclamos. “Os ases son Fisterra, Muxía e o Ézaro”, resume Pepe Formoso, aunque también anima a descubrir otros puntos como la fervenza de Mazaricos, el Castelo de Vimianzo o playas como Praia de Razo, Baldaio o Caión.
“En función de cantos días traian as persoas terán a oportunidade de percorrelo máis ou menos. De normal coñeces unha parte típica, pero quedan moitos espazos por percorrer”, añade. A esto se suma la oferta de actividades que muchos alojamientos preparan para sus clientes, que cada vez son más: desde clases de surf o rutas, hasta alquiler de bicicletas o paseos a caballo.
Más allá de los datos, la Semana Santa marca el inicio de la temporada turística para muchos negocios, que abren ahora aunque en algunos casos no mantengan la actividad de forma continuada hasta el verano. Es un momento de ilusión, pero también de exigencia. “Son días que parece que estás en agosto, hai moito ambiente no pobo”, reconoce Noelia Quintáns, reflejando el ritmo intenso de estos primeros días.
Con todo, la Costa da Morte encara este inicio de temporada con buenas sensaciones. “Ao final nós estamos contentos de que chegue Semana Santa, é unha excusa máis para facer unha escapada e permite ás familias aproveitar para desconectar catro ou cinco días. Pola nosa parte, que haxa máis traballo é bo e estamos felices da acollida que poida haber”, explican desde Espazo Nature de Razo.