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Bergantiños

Malpica se prepara para el Sisargas Fest del Jueves Santo, con una veintena de artistas

El festival comenzará con una sesión vermú y se prolongará hasta altas horas 

Redacción
31/03/2026 22:29
Una fiesta el pasado año en Malpica
IG
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Malpica se prepara para la celebración del Sisargas Fest, un festival en el que participarán una veintena de artistas durante este Jueves Santo, el 2 de abril. El evento está organizado por la recién constituida asociación Mar de Fondo, con la colaboración del Concello malpicán. El festival comenzará con una sesión vermú a partir de las 13.00 horas, con la participación del Grupo M-3 Show, Alejandra Pais, Mercedes Ben Salah, Santi Pulido, Noly, dj Rai, dj Javi S. y Toni Garco. 

La fiesta seguirá con el tardeo, a partir de la cinco de la tarde. La música correrá a cargo de Luciano Macaro, dj Carlos, Dani Varela, Anthony, Frankstone, Josy da Graver y los dj Min, Coton y Carballas. Para los más “festeiros”, por la noche habrá verbena a partir de las 22.00 horas, con Kike Varela, TSS Proyect, dj Son1c, Marcos Magán, Ariax, DVF y el Grupo M-3 Show. La fiesta promete prolongarse hasta altas hora de la madrugada en la zona portuaria.

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