Malpica se prepara para el Sisargas Fest del Jueves Santo, con una veintena de artistas

Una fiesta el pasado año en Malpica IG

Malpica se prepara para la celebración del Sisargas Fest, un festival en el que participarán una veintena de artistas durante este Jueves Santo, el 2 de abril. El evento está organizado por la recién constituida asociación Mar de Fondo, con la colaboración del Concello malpicán. El festival comenzará con una sesión vermú a partir de las 13.00 horas, con la participación del Grupo M-3 Show, Alejandra Pais, Mercedes Ben Salah, Santi Pulido, Noly, dj Rai, dj Javi S. y Toni Garco.

La fiesta seguirá con el tardeo, a partir de la cinco de la tarde. La música correrá a cargo de Luciano Macaro, dj Carlos, Dani Varela, Anthony, Frankstone, Josy da Graver y los dj Min, Coton y Carballas. Para los más “festeiros”, por la noche habrá verbena a partir de las 22.00 horas, con Kike Varela, TSS Proyect, dj Son1c, Marcos Magán, Ariax, DVF y el Grupo M-3 Show. La fiesta promete prolongarse hasta altas hora de la madrugada en la zona portuaria.