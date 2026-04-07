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Bergantiños

El PSOE critica al PP por rechazar la ambulancia medicalizada

Redacción
07/04/2026 21:57
La diputada del PSOE Patricia Iglesias
La diputada del PSOE Patricia Iglesias
Cedida
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El PSOE cargó este martes contra el PP por votar en contra en el Parlamento gallego de una propuesta para reclamar una ambulancia medicalizada permanente para la Costa da Morte. La parlamentaria socialista Patricia Iglesias acusó a los populares de seguir “tratando como ciudadanos de segunda” a los cerca de 110.000 vecinos de la comarca.

 Iglesias reprochó al Gobierno gallego que continúe sin atender una demanda histórica pese a los tiempos de respuesta que soporta el territorio en emergencias graves. También recordó que la iniciativa sí fue aprobada por unanimidad en concellos como Carballo, Coristanco y Malpica, y salió adelante en la Diputación de A Coruña con la abstención del PP.

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