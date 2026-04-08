La Diputación de A Coruña convoca 60 bolsas para aprender inglés en Irlanda este verano

Valentín González Formoso, presidente y Yoya Neira, diputada | cedida

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso y la diputada de Educación e Mocidade, Yoya Neira, presentaron este nuevo programa. Se trata de una convocatoria de 60 bolsas para que los jóvenes de la provincia puedan perfeccionar durante un mes su inglés en Irlanda.

Está dirigido al alumnado de 1º de Bachillerato y está pensada para facilitar el acceso a estas experiencias a las personas de los concellos más pequeños o con dificultades económicas.

El programa permitirá a sus beneficiarias realizar una estadía de cuatro semanas en el país durante los meses de julio y agosto, con una experiencia de inmersión lingüística co

mpleta que combina formación académica y convivencia internacional. Estas bolsas cubren totalmente los gastos del programa.

El alumnado participante recibirá un curso intensivo de inglés con un mínimo de 15 horas semanales durante un mes, que se completará con un curso preparatorio online de 10 horas antes de la salida.

También podrán disfrutar de un completo calendario de actividades deportivas y culturales, para favorecer una inmersión real en la cultura del país.

El plazo de presentación comienza el jueves por la mañana y finaliza en 23 de abril a las 14.00 horas, la tramitación debe hacerse por la plataforma Subtel.