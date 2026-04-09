Una gran constructora es la que más opciones tiene de ampliar la autovía de la Costa da Morte

La Xunta proyecta ampliar la Autovía da Costa da Morte en cerca de 28 kilómetros EC

Una de las grandes constructoras de España, Copasa, es la que tiene más opciones de hacerse con el millonario contrato de ejecución de la ampliación de la autovía de la Costa da Morte desde el enlace de Santa Irena, en Vimianzo, hasta la AC-432, que comunica este municipio con Camariñas.

Este jueves se reunió la mesa de contratación de la Axencia Galega de Infraestruturas para conocer la valoración de la documentación técnica presentada por las once licitadoras y, además, abrir las plicas con las ofertas económicas, última fase antes de proceder a la adjudicación del proyecto más importante de la comarca para los próximos años que asciende a 36,3 millones de euros. Copasa fue la propuesta técnica mejor valorada por los asesores de la AXI, obteniendo 87,50 puntos y, además, es la oferta económica más baja de las presentadas: 26,9 millones de euros (IVA excluido), lo que representa una descenso del 9,33% respecto al presupuesto base.

Precisamente por esta bajada tan drástica con respecto al presupuesto inicial, la oferta económica se considera como temeraria, motivo por el cual no se procedió a hacer propuesta de adjudicación, sino que se le requerirá a Copasa y también a Dragados (otra oferta en baja temeraria) que “xustifiquen e desagreguen razoada e detalladamente o baixo nivel dos prezos, ou de custos, ou calquera outro parámetro en base ao cal fora definida a anormalidade da oferta, mediante a presentación daquelas informacións e documentos que resulten pertinentes, coa advertencia que de non facelo a súa oferta quedará excluída do procedemento”.

Por lo general, las grandes constructoras suelen justificar estas disminuciones en sus ofertas económicas por el uso de tecnología propia más moderna que reduce tiempos y costes operativos, el descenso de los precios del material por los altos volúmenes de compra, la disponibilidad de canteras, plantas de hormigón o un conocimiento técnico de la zona.

No obstante, estas justificaciones deberán estar documentadas y ser aceptadas por los técnicos autonómicos, que son los que tendrá la última palabra. En caso de que no acepten estas justificaciones, la licitadora que podría hacerse con el contrato es la UTE formada por Construcciones y Obras Taboada Ramos, Obras e Viais (Covsa) y Comsa, que es la segunda propuesta técnica con mejor valoración y además su oferta económica es un 7,4% más baja que el presupuesto base.

También tendía opciones la UTE F. Gómez y Cia-Constructora San José, que tiene la tercera mejor puntuación técnica y un presupuesto de 27,5 millones (un 7,5% por debajo). Hay otros presupuestos que están por debajo, pero que obtuvieron menos puntuación en el apartado técnico. La decisión final se conocerá en las próximas semanas, una vez que las empresas presenten la documentación y los técnicos lo valoren y decidan.

Quien se haga con el contrato será la responsable de ejecutar los 5,8 kilómetros de la ampliación que discurrirán por el lado norte de la actual AC-552 y de los núcleos de población existentes, acercando la infraestructura hacia la franja costera. Uno de los elementos más relevantes del proyecto es la ejecución de tres viaductos: dos sobre el río Grande y uno sobre el río Vimianzo.

En el primero de ellos ya se construyeron en fases anteriores los pilares y estribos, por lo que ahora se completará la estructura. Además, se sustituye el viaducto inicialmente previsto sobre el regato Foxo, de 136 metros de longitud, por una bóveda de 17 metros, tras constatar el escaso caudal del curso fluvial y con el objetivo de optimizar los excedentes de tierra generados en la obra y reducir costes de transporte a vertedero.

El proyecto contempla también seis pasos elevados y dos pasos inferiores, así como la ampliación de uno de los pasos ya construidos en fases anteriores en el punto kilométrico 6+880, adaptándolo a la incorporación de un carril para vehículos lentos. Entre los enlaces previstos figura el de Santa Irena y una conexión final provisional con la AC-432 que servirá como base del futuro enlace completo de Vimianzo Norte, con rotondas y ramales preparados para el eventual desdoblamiento que llevarán al polígono industrial vimiancés.