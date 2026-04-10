La Fundación ”la Caixa” aumenta a 16 millones su presupuesto para acción social en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, en la firma del acuerdo cedida

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado un acuerdo marco con el que se refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, científica, educativa y cultural. En virtud de este convenio, la entidad dedicará un total de 16 millones de euros a la acción social en Galicia en 2026, un millón de euros más que el año anterior.

CaixaProinfancia atendió en 2025 a 1.589 niños y adolescentes de 955 familias de la comunidad

“Con este aumento sostenido de nuestro presupuesto queremos hacer patente, un año más, nuestro compromiso estable con la sociedad gallega. Creemos que ante la inestabilidad global se precisan acciones sólidas y duraderas que permitan dar una respuesta eficiente a los retos de nuestro tiempo. Gracias a la colaboración inestimable de la Xunta de Galicia, nuestra acción social se adapta a las necesidades específicas de este territorio para contribuir a su progreso y al bienestar de los gallegos»” ha explicado el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

El programa de Personas Mayores contribuye a un envejecimiento activo y reduce el riesgo de aislamiento

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha agradecido todo el trabajo que realiza la Fundación en la comunidad autónoma, porque supone una contribución inestimable a la hora de dar cobertura a las personas que más lo necesitan. En este sentido, valoró la importancia de que administraciones públicas y otras entidades trabajen de la mano para brindar la mejor atención social posible.

El principal propósito de este convenio es el desarrollo de actuaciones sociales orientadas a reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo necesitan.

Estas son las líneas prioritarias:

La lucha contra la pobreza

Con especial énfasis en la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. Esta iniciativa va dirigida a familias con hijos de entre 0 y 18 años en riesgo o en situación de exclusión. En 2025, el programa atendió a 1.589 niños, niñas y adolescentes de 955 familias en Galicia.

La inserción sociolaboral

De personas en riesgo de exclusión a través de Incorpora. A lo largo de 2025 se facilitaron 1.976 empleos en Galicia gracias a la colaboración de cerca de 700 empresas del territorio y al trabajo en red con 24 entidades sociales gallegas.

La humanización de la salud

A través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y a sus familiares. En Galicia, este programa cuenta con 4 equipos de atención psicosocial que atendieron a 1.877 pacientes y 2.264 familiares en 2025.

El acompañamiento

De las personas mayores con el programa de Personas Mayores, el más longevo de la Fundación ”la Caixa”, que contribuye a un envejecimiento activo y saludable al tiempo que reduce el riesgo de aislamiento y soledad de este colectivo. Más de 9.000 personas mayores participaron en las 618 actividades impulsadas en los 25 centros en los que se desarrolla el programa en Galicia.

El impulso de proyectos

De entidades sociales sin ánimo de lucro mediante las Convocatorias de Proyectos Sociales. En 2025 se seleccionaron 67 proyectos en Galicia, con una inversión total de 1,7 millones de euros.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2025 se facilitaron 181 de estas ayudas en Galicia, con una inversión de 760.000 euros por parte de la Fundación.