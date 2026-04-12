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Bergantiños

La lluvia condiciona las ferias dominicales, en las que destaca un alza en los artículos de siembra

Final de campaña para la patata, con precios estables entre uno y 1,50 euros el kilo en el ferial carballés

Redacción
12/04/2026 23:20
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Feria de Cee
Cedida
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Carballo y Cee vivieron este domingo una jornada de feria dominical caracterizada por las lluvias matinales que hicieron desistir a algunos de los puestos ambulantes. En el caso de Cee, 60 comerciantes se asentaron en el área de O Recheo, con puestos de textil, calzado, bisutería, alimentación y varios. Tras la lluvia inicial, el mercado recuperó a partir de las 10.00 horas.

En Carballo se vieron menos puestos de fruteros, distribución alimentaria y cosecheros. Entre los productos de nueva temporada, los guisantes de beiramar cotizaban en el ferial carballés a 5 euros en vaina y entre 8 y 10 en grano. Los grelos se estabilizan ya en 2 euros el manojo; la berza gallega y los xenos a 1 y 1.50 euros; repollo, entre 2 y 4 uros, similar a la coliflor. Las patatas se estabilizan a su vez entre 1 y 1.50 euros el kilo en su final de campaña respecto a la de la anterior cosecha. Es tiempo de ensaladas y las opciones de tomates variados desde 3 a 6.5 euros; piezas de lechuga a 1 euro, y pimiento morrón a 4 euros.

Luego del duro invierno tiempo de reposición del huerto para el autoconsumo. Los profesionales cosecheros en siembra exhiben planta de doce piezas de pimiento de Herbón a 3 euros, aplicable a la vez al pimiento tipo italiano, y los puerros, en tanto que la planta del pimiento morrón está en 4 euros; cebollino a 8 y 10 euros el ciento. 

La planta de tomate se despachaba, sin embargo, a un euro, en tanto que la siembra de repollo, y berza gallega y coles, a 10 y 12 euros. 

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