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Bergantiños

Evacuada una mujer por inhalación de humo en un incendio en Coristanco

El fuego se produjo en una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Currás de Arriba, en Couso 

Redacción
14/04/2026 00:09
IMIN 01-2026-0068-02
Estado de la cocina tras el incendio
Bombeiros
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Una mujer tuvo que ser evacuada este lunes al centro de salud por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Coristanco. La voz de alarma la dio un particular al 112 Galicia a las 11:25 horas, alertando de que ardía la zona de la cocina de una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Currás de Arriba, en Couso (Coristanco). La única ocupante del domicilio se encontraba fuera y precisaba asistencia sanitaria por inhalación de humo. 

En el operativo colaboraron, además de los profesionales sanitarios, los Bomberos de Carballo, el Grupo de Emergencias Supramunicipal de Ponteceso, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Coristanco. Según indicaron los bomberos, a su llegada el fuego ya había sido extinguido por una vecina con unos cubos de agua. 

El fuego afectó a los muebles de la cocina y a un sofá que había en esa estancia, pero no se pudo precisar su origen, explican los bomberos. El resto de la vivienda solo se vio afectada por el humo. Los bomberos comprobaron con la cámara térmica que no quedaran puntos calientes y ventilaron toda la vivienda. 

La mujer residente en la casa fue atendida por los técnicos de la ambulancia de SVB con base en Carballo y posteriormente trasladada al centro de salud de Agualada para ser chequeada por su doctora. 

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