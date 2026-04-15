El presidente de Sogama defiende que la incineración “no es contraria al reciclaje”

El presidente de Sogama durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento de Galicia MONICA ARCAY CARRO

El presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Javier Domínguez Lino, ha defendido que la “valorización energética (incineración) no es contraria al reciclaje, sino es contraria al vertido”.

Así lo ha expuesto en un bronco debate en la Comisión de Ordenación Territorial celebrada este miércoles en el Parlamento gallego, en donde acusó a la oposición de querer una “Galicia negra” y “llena de vertederos”.

Un debate en el que BNG y PSdeG le han reprochado bajas tasas de reciclaje y han censurado su tono hacia la oposición. Asegura Domínguez que los residuos “de no ser sometidos a valorización energética (incineración), tendrían que acabar en vertedero”.

Opina que “el problema está en el origen” al enviar municipios el 85% de los residuos sin separar. Domínguez ha acudido, a petición propia, para dar cuenta del ya conocido plan estratégico 2025-30, que cuenta con una inversión de 100 millones de euros y que prevé la puesta en marcha de “la primera planta pública” de reciclaje textil –con la creación de 16 empleos en su primera fase–, con más de 22 millones de inversión.

El responsable de Sogama arremetió contra el sistema de O Barbanza de gestión de residuos, que “nació de una iniciativa política para desafiar a la Xunta y acabó llamando a la puerta de Sogama”.

Responsabiliza a la oposición de dividir a Galicia en dos tipos de gestores: “Los buenos” y ecologistas, que “decía que hacían compost” y que intentaban “convencer a la ciudadanía de que la valorización energética era contaminante”; y los “malos” y “antiecológicos”, con Sogama que “lo quemaban todo”.

Además, ha lanzado ataques hacia el Gobierno central por la transposición de la normativa europea para aumentar impuestos a la incineración, ya que opina que “hizo todo lo posible para truncar la viabilidad” de Sogama.

Justifica que el canon de Sogama sube en 2026 por el IPC a 111,13 euros por tonelada de forma genérica, que se sitúa en 97,6 euros de forma reducida supeditado a determinados objetivos de los municipios.

Afirma que es “el canon más barato de España para plantas de su tipología”.

Uno de los puntos en los que también ha chocado con la oposición ha sido cuando le han reprochado que se haya pasado al castellano para realizar sus réplicas. “Es un país bilingüe. Si les molesta que hable el 66% en gallego y el 33% en castellano, si ese es el problema, es que vamos bien”, ha respondido.

Inversiones

El presidente de Sogama hizo balance de la última década para destacar que se destinaron más de 118 millones para mejorar la gestión de residuos domésticos. Puso en valor los más de 30 millones destinados a ampliar el complejo de Cerceda, que pasó de poder tratar 550.000 toneladas/año al millón de toneladas.

A ello se suman 45 millones para la puesta en marcha de la red de infraestructuras para compostaje.

Los ejes del nuevo periodo con 100 millones de inversión hasta 2030 serán: la transformación digital– con un portal para que los municipios pueda contar con datos en tiempo real–; la planta de residuos textiles– con una capacidad inicial de 3.000 toneladas al año, ampliable a 24.000 toneladas–; y la descarbonización del proceso con apuesta por renovables.

Luís Bará (BNG) ha tachado de “lamentable” la intervención del responsable de Sogama, “sin atender a la institucionalidad”, por dedicar parte de su intervención a criticar otros modelos de gestión de residuos y al Gobierno central.

Igualmente, ha cargado contra lo que llama “Sociedad Galega de Incineración” que destina a incineración y vertido cerca del 80% de los residuos, dijo.

El socialista Aitor Bouza ha censurado que el presidente de Sogama haya dedicado “10 minutos” de su intervención a cargar contra modelos de otras plantas. Una cuestión que achaca a que “poco tienen que vender” al ir al Parlamento para dar una “rueda de prensa” en la que “no anunció nada nuevo”.

Bouza recrimina que Sogama “no aumentó el reciclaje” ni mejoró los parámetros europeos, ya que apuesta por un modelo “caduco”.

Mientras, Gonzalo Trenor (PPdeG), dijo: “Del éxito de Sogama ya nadie tiene ninguna duda”.