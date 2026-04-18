Jornada de tributo a los mayores en Coristanco y Zas y comida solidaria contra el cáncer en Carballo

Carballo volvió a demostrar su solidaridad en la la comida de la mesa local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer Raúl López Molina

Cientos de personas participaron este sábado en las comidas celebradas en Carballo, Coristanco y Zas. Fue una jornada de solidaridad y de encuentros para compartir recuerdos de toda una vida, vivencias de antaño y otras más cotidianas. La más multitudinaria se celebró en Zas, en el pabellón polideportivo, donde tuvo lugar una nueva edición del Xantar de Maiores, al que acudieron un total de 850 personas.

A partir de las 13.00 horas ya empezaron a llegar los más madrugadores para hacerse con un buen sitio entre los suyos. Como es habitual todos los años, el Concello reconoció a las personas de más edad que participaron en el evento: Araceli Espasandín, de Vilardomato, que en el mes de septiembre cumplirá los 100 años; y el hombre de más edad fue José de Pedra Padreiro (Muíño), que acaba de cumplir los 95. El alcalde, Manuel Muíño, les entregó un pequeño obsequio, emplazándolos a la cita del próximo año, gozando de buena salud como hasta ahora.

El mismo tributo a los mayores se rindió en el municipio vecino de Coristanco, aunque aquí todavía van por la primera edición. El primer encuentro reunió en el pabellón polideportivo a unas 300 personas, que disfrutaron de la comida y de una jornada de reencuentros entre los vecinos. El menú estuvo compuesto a base de entrantes, pulpo á feira, xarrete, postre y café. Cada participante abonó 20 euros, la mitad del coste del plato, ya que el Concello subvenciona la otra mitad. Tras la comida, sorteo de regalos, música y baile para digerir la comida en esta jornada de excesos.

Por otra parte, en el restaurante Punta del Este de Carballo se celebró la comida solidaria organizada por la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer, en la que participaron algo más de 300 personas, el aforo máximo permitido. Las entradas se vendieron a los pocos días de salir a la venta, demostrando el espíritu solidario de los vecinos. También se llevó a cabo el tradicional sorteo de regalos, música y baile.

La gastronomía tuvo un papel destacado este sábado en la Costa da Morte, con otras citas repartidas por la zona. En la parroquia carballesa de Ardaña se celebró su tradicional pulpada, organizada por la Asociación Santa María de Ardaña. Pinchos, pulpo y pala asada con patatas, además de café y postres, formaron el menú. También hubo sesión vermú con el dj Sebas, y al finalizar la comida, tardeo con el dúo Veneguay.

En Muxía por su parte se celebró la segunda y última jornada de su evento gastronómico, Tapea Muxía, en el que participaron varios establecimientos del municipio. En horario de mañana y tarde se degustaron diversos petiscos en los locales colaboradores, a un precio de 1,50 euros. La jornada estuvo amenizada por Xaramiños do Corpiño. La iniciativa, que arrancó el viernes, fue un éxito.