A Silva se vuelca con la Feira das Nenas en una jornada de caballos, música y animación

La parroquia cercedense de A Silva celebró este domingo el día grande de su Feira das Nenas, con una jornada prácticamente veraniega y con muchos visitantes Raúl López Molina

La Feira das Nenas de A Silva, en Cerceda, celebró este domingo su día grande con una elevada afluencia de público y una programación que combinó tradición, música y una destacada presencia del mundo ecuestre. La jornada comenzó a las 10 horas con la apertura de la feria y el pasarrúas de la charanga Os Atrevidos, que animó los primeros compases del día. A lo largo de la mañana se sucedieron propuestas como la ruada con la A.C. Folque Ruada y la degustación de bolos preñados, que volvió a congregar a numerosos asistentes.

Uno de los ejes principales fue la feria caballar, con recepción y medición de caballos desde primera hora y distintas pruebas de andadura a lo largo del día. Como siempre, este encuentro tuvo una notable participación y seguimiento del público, con jinetes de todas las edades compitiendo en circuito y aficionados siguiendo las pruebas desde los márgenes del recorrido. También hubo exhibiciones y entrega de premios, que reforzaron el peso de esta cita dentro del programa.

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Gran ambiente

El ambiente fue constante durante toda la jornada, con gran afluencia en las carpas y espacios habilitados, donde se desarrollaron actuaciones musicales, actividades infantiles y exhibiciones como la talla en madera con motosierra. De hecho, la Feira das Nenas restó protagonismo y visitas a los mercados dominicales que se desarrollaron en Paiosaco y Baio.

La sesión vermú con Tania Veiras volvió a reunir a numerosos asistentes, en una imagen de fiesta muy participativa. Por la tarde tuvo lugar la presentación de la pareja de la Feira das Nenas 2026, seguida de más música y la verbena, que culminó con la orquesta New York y una sesión de fuegos artificiales. La jornada confirmó, un año más, el tirón de esta celebración como uno de los eventos festivos más destacados de la primavera.